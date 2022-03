Accessibilità della cultura e l’inclusione sociale: Bacis, il nuovo progetto sociale di Fondazione LIA

BACIS (Bologna per l’Accessibilità della Cultura e l’Inclusione Sociale) è il nuovo progetto sociale di Fondazione LIA, interamente dedicato alla promozione delle nuove tecnologie e degli ebook accessibili come strategia di inclusione sociale e di pieno accesso alla cultura

Al via il progetto BACIS – Bologna per l’Accessibilità della Cultura e l’Inclusione Sociale. Presentato da Fondazione LIA – Libri Italiani accessibili con il supporto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, il progetto ha come destinatari i giovani con disabilità visiva del territorio di Bologna.

L’iniziativa, come si spiega nella presentazione, “ha l’obiettivo di fornire a ragazze e ragazzi ciechi e ipovedenti le competenze necessarie per sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie e degli ebook accessibili come strategia di inclusione sociale e di pieno accesso alla cultura. Imparare a leggere in autonomia, infatti, significa sia acquisire indipendenza nello studio e nella gestione del proprio tempo libero sia avere accesso a informazioni e risorse importanti per vivere la propria quotidianità e partecipare in modo attivo alla società”.

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Un Reading al buio per diffondere la cultura dell’accessibilità

Il progetto verrà inaugurato con un Reading al buio, format di Fondazione LIA in cui scrittori e lettori con disabilità visiva si alternano nella lettura ad alta voce della stessa opera attraverso metodologie diverse. Il Reading si terrà il 22 marzo alle 18.30 a Bologna, nell’Oratorio San Filippo Neri. Protagoniste le opere di due autori molto amati di libri per bambini e ragazzi: Giuseppe Festa e Pierdomenico Baccalario. Un’occasione per comprendere cosa significa inclusione e diritto alla lettura.

Un ciclo di corsi di formazione

Il fulcro del progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi rivolti a ragazze e ragazzi con disabilità visiva e focalizzati sull’accessibilità dei contenuti digitali. I corsi, organizzati e tenuti da Fondazione LIA e con la collaborazione dell’Istituto dei Ciechi “Cavazza” di Bologna, avranno un’impronta laboratoriale.

Gli esperti di LIA di tecnologie assistive di sistemi di lettura accessibili guideranno i ragazzi in un percorso che li porterà a essere in grado di utilizzare autonomamente i propri smartphone e tablet per la lettura degli e-book.