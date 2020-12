Come ha reagito alla pandemia il mondo della cultura? La guida collettiva gratuita “Blueprint”

Non solo in Italia, i lavoratori della cultura e dello spettacolo sono stati tra i più colpiti dalla pandemia. Ed è dedicata proprio a questi mondi una selezione di “pratiche culturali trasformative e urgenti” emerse in giro per il mondo durante l’emergenza Coronavirus. Una guida che tiene insieme arte, cinema, editoria, musica, teatro e videogiochi. Un compendio gratuito su ciò che è cambiato in un anno molto difficile, il 2020, segnato dal dolore e dalle difficoltà ad ogni livello, e in cui il digitale ha però giocato un ruolo fondamentale.

Parliamo di “Blueprint”, la raccolta a cura di cheFare (insieme al Polo del ‘900 e a Simone Arcagni, studioso dei nuovi media), ora disponibile (qui si può scaricare gratuitamente il pdf, ndr), che ha chiesto il contributo di decine di protagoniste e protagonisti del mondo culturale.

Un’opera collettiva a cui hanno contribuito 35 intellettuali, artiste, ricercatori e operatrici culturali, che hanno indicato pratiche virtuose adottate in tutto il mondo.

Certo, resta la consapevolezza che non sempre il digitale può essere la soluzione, in particolare non nell’immediato, per tante lavoratrici e lavoratori di questi ambiti.