Un calendario dell’avvento speciale: 50 ebook in sconto fino al 23 dicembre

Un calendario dell’avvento speciale, dedicato a lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook: dall’1 al 23 dicembre, infatti, nei principali negozi online sono disponibili 50 titoli digitali in offerta a partire da 1,99€.

Nella promozione “Countdown al Natale”, trovano spazio libri molto diversi tra loro, opere di ieri e di oggi, dai classici alla narrativa contemporanea: da L’ipnotista di Lars Kepler a Nobody di Charlotte Link, passando per Il nuovo venuto di Marco Vichi e L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome di Alice Basso. Ma non mancano pure l’Odissea di Omero e Guerra e pace di Tolstoj.

Tra gli ebook in offerta, tornando ai nostri anni, anche Scuola di felicità per eterni ripetenti di Enrico Galiano e Lena e la tempesta di Alessia Gazzola…

Qui i particolari sull'offerta ebook:

