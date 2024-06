Che lettori e lettrici siete? La maxi-offerta ebook, dal 21 al 27 giugno

Che lettore sei? Che lettrice sei? Nei principali negozi online, dal 21 al 27 giugno, arriva una settimana di speciali promozioni, dedicata agli ebook, con 10 percorsi di lettura sulla base delle varie tipologie (qualche esempio? romanzi brevi per chi legge in treno… storie leggere per chi legge in spiaggia… libri lunghi per chi legge rapidamente… e così via).

10 percorsi, dunque con 50 titoli in ebook a percorso, strutturati sulla base delle proprie inclinazioni alla lettura. Tra i libri in offerta anche Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba di Ilide Carmignani, Michele Ferrero di Salvatore Giannella, Vita straordinaria di un uomo ordinario di Paul Newman, Donna con libro di Bianca Pitzorno, Vecchi bambini perduti nel bosco di Margaret Atwood, Andromeda di Michael Crichton, Il quinto giorno di Frank Schätzing, Viva il latino di Nicola Gardini, Il segreto dell’infanzia di Maria Montessori, L’ultima estate di André Aciman, Noi siamo tempesta di Michela Murgia e Il segreto di Ortelia di Andrea Vitali, oltre a moltissimi altri…

Qui i particolari sull’offerta:

