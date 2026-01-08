50 classici del giallo inglese in sconto: l’offerta ebook, con noir di ieri e di oggi

Il 12 gennaio ricorrono i 50 anni della morte di Agatha Christie. Per l’occasione, nei principali negozi online saranno in offerta molti classici del giallo inglese di ieri e di oggi in formato ebook…

Il 12 gennaio 2026 ricorrono i 50 anni della morte di Agatha Christie, la regina del mistero, scrittrice amatissima e prolifica, che ha dato vita al brillante Hercule Poirot e all’astuta Miss Marple, due formidabili detective. che hanno fatto la storia del romanzo giallo.

Per l’occasione, nei principali negozi online, proprio fino al 12 gennaio, saranno in offerta moltissimi classici del giallo inglese in formato ebook.

Tra i libri digitali in sconto – fino al 60% -, troviamo anche Agatha Raisin – Sibili e sussurri e altre opere di M.C. Beaton, Un favore personale di John Banville, Prima di ucciderla, Le conseguenze dell’odio e altri libri di Elizabeth George, Il piacere sottile della pioggia, L’uso sapiente delle buone maniere e altri romanzi di Alexander McCall Smith e Il caso dei libri scomparsi e altri noir di Ian Sansom.

Tra i noir in promozione, spazio inoltre per Delitto in Cornovaglia di John Bude, Giallo a Oxford e altri libri di E.C.R. Lorac.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU LIBRERIECOOP