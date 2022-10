Cosa significa Metaverso? E chi lo controllerà? Le risposte in un libro

Di cosa parliamo quando parliamo di “Metaverso”? Che impatto potrà avere davvero sulle nostre vite? Ne parla in un saggio Matthew Ball, tra i più autorevoli e influenti esperti in materia

La parola “metaverso” è improvvisamente ovunque: compare sulle prime pagine dei giornali, è citata nelle tendenze all’ultima moda, ricorre nei discorsi degli amministratori delegati di ogni settore economico. Ma cos’è, esattamente? Secondo Matthew Ball – tra i più autorevoli e influenti esperti in materia – il metaverso, a cui ha dedicato il saggio omonimo in uscita per Garzanti nella traduzione di Giuliana Mancuso, è (forse) la prossima evoluzione di Internet: un mondo a tre dimensioni, una rete di esperienze interconnesse che vanno ben al di là della realtà virtuale come la conosciamo oggi.

Quello che finora è stato limitato alla fantascienza e ai videogiochi, afferma l’autore nel libro, finirà per rivoluzionare ogni settore, compresi i più piccoli aspetti della quotidianità: dal lavoro all’assistenza sanitaria, dall’istruzione alle relazioni personali.

Chiarendo un concetto sempre più decisivo nelle nostre vite, Metaverso rivela come si configurerà l’Internet di domani, cosa comporterà questa trasformazione, e soprattutto chi saranno i vincitori e chi i vinti di quella che si preannuncia come una rivoluzione irreversibile.