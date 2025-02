Gialli: una promozione ebook tutta dedicata ai casi di Hamish Macbeth

Alto, magro, capelli rossi, occhi azzurri e ciglia lunghe, Hamish Macbeth sembra (e forse è) pigro, sembra (ma forse non è) confuso, sembra (e forse è) poco ambizioso, più interessato a restarsene a casa che a fare carriera nella polizia.

Sarà perché vive in Scozia, a Lochdubh, un paesino delle Highlands dove tutto sembra fatato… E invece i criminali arrivano anche lì e seguire il sesto senso di Hamish è spesso l’unico modo per incastrarli.

Dal 21 al 23 febbraio, nei principali negozi online, arriva una promozione ebook molto particolare, tutta dedicata proprio ai casi di Hamish Macbeth, nati dalla fantasia di M.C Beaton, e che da 40 anni appassionano lettrici e lettori.

Non solo: su tutti i titoli della serie gialla (dall’ambientazione insolita), e al loro interno, sarà disponibile un’anteprima di Piccoli crimini tra vicini, il nuovo episodio, in uscita per astoria nella traduzione di Chiara Libero.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC