Ebook, un finesettimana di offerte

Per lettrici e lettori amanti degli ebook quello che va dal 5 al 7 marzo sarà un finesettimana ricco di offerte ebook, con decine di titoli in promozione

Per lettrici e lettori amanti degli ebook quello che va dal 5 al 7 marzo sarà un finesettimana ricco di offerte ebook, con decine di titoli in promozione, a partire da 1,99€.

In sconto, nei principali negozi online, tanti ebook di narrativa, tra thriller psicologici e memoir, e romanzi che trasmettono sentimenti positivi…

Ecco solo alcuni degli ebook in sconto: La sola colpa di essere nati di Gherardo Colombo e Liliana Segre, Crisi di civiltà di Noam Chomsky, Madrigale senza suono di Andrea Tarabbia, La vita in tempo di pace di Francesco Pecoraro, Non ditelo allo scrittore di Alice Basso, Io sono Malala di Malala Yousafzai, Un indovino mi disse di Tiziano Terzani, Fuga dalla città di Fabio Massa, Ma perché siamo ancora fascisti? di Francesco Filippi, Ninfa dormiente di Ilaria Tuti, La Trilogia del Caos di Mirko Zilahy, Fragilità bianca di Robin DiAngelo, Il senso dell’elefante di Marco Missiroli, Olive comprese di Andrea Vitali, Oggi è il giorno giusto per dare una svolta alla tua vita di Raphaëlle Giordano e La felicità sul comodino di Alberto Simone.

SU KOBO

SU AMAZON

SU BOOKREPUBLIC