400 ebook in offerta dal 19 al 23 aprile
Ebook e digitale

400 ebook in offerta dal 19 al 23 aprile

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 16.04.2026

Dal 19 al 23 aprile in offerta 400 libri in versione digitale, suddivisi in 8 percorsi: tra romance, romanzi d’avventura, saghe familiari e manuali a tema benessere e lavoro – I particolari sulla promozione ebook

Una promozione ebook speciale, in programma nei principali negozi online: dal 19 al 23 aprile sono infatti in offerta (scontati di oltre il 60%) 400 libri in versione digitale, suddivisi in 8 percorsi: spazio, ad esempio, a opere, sia classiche sia recenti, da cui sono state tratte film o serie tv; e ancora, a saghe familiari e a romanzi storici.

L’offerta in questione si rivolge a pubblici molto diversi: in sconto, non a caso, anche romcom spicy e libri cozy, oltre a una selezione di romance e feel good; tra i 400 ebook protagonisti dell’offerta troviamo poi tante novità degli ultimi mesi, e una selezione di opere provenienti dall’Oriente, sia contemporanee sia del passato.

Non è finita: in promozione ci sono pure page turner d’azione e avventura, oltre a saggi e manuali e manuali dedicati al tema del lavoro e del benessere personale.

Tra le autrici e gli autori protagonisti, nomi italiani e internazionali come André Aciman, Alice Basso, Dario Bressanini, Cristina Caboni, Lee Child, Michael Crichton, Ildefonso Falcones, Alessia Gazzola, James Patterson, Emanuele Trevi e Hans Tuzzi (solo per citarne alcuni).

Qui i particolari sull’offerta ebook:

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