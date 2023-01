Decine di ebook in offerta per tutto il mese di gennaio

Per tutto il mese di gennaio 2023, lettrici e lettori hanno a disposizione diverse promozioni ebook, tra romanzi, thriller e libri per ritrovare il benessere interiore e gestire meglio lo stress

Per tutto il mese di gennaio 2023, lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook hanno a disposizione diverse promozioni.

Nei principali negozi online, fino a fine mese è infatti in offerta una selezione di 40 titoli, tra romanzi e saggi, scontati a partire dal 50%…

Tra questi, anche Fiori sopra l’inferno di Ilaria Tuti, Il maestro delle ombre di Donato Carrisi, La regina scalza di Ildefonso Falcones, Nel nero degli abissi di François Morlupi e Quattro sberle benedette di Andrea Vitali.

Non è finita: in promozione per l’intero mese di gennaio 2023 anche una seconda selezione, di 50 titoli, sempre scontati a partire dal 50%. Si tratta in questo caso di libri per ritrovare il benessere interiore, gestire meglio lo stress e cercare di mantenere i buoni propositi per l’anno nuovo…

Da L’arte della meditazione di Guidalberto Bormolini a La via dell’ascolto di Julia Cameron, passando per WA, la via giapponese all’armonia di Laura Imai Messina e Non c’è notte che non veda il giorno di Giorgio Nardone, qui i dettagli sulla promozione:

