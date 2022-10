Centinaia di ebook in offerta a ottobre

Ottobre è un mese ricco di offerte per le lettrici e i lettori che amano leggere anche in ebook. Ecco una selezione delle promozioni da non perdere, tra saggi e romanzi di tutti i generi…

Ottobre è un mese ricco di offerte per le lettrici e i lettori che amano leggere anche in ebook. Per tutto il periodo, infatti, nei principali negozi online sono in promozione 75 titoli, tra narrativa e saggistica, scontati a partire dal 50%.

Tra gli altri, in offerta anche Soldati di Salamina di Javier Cercas, Un’educazione emotiva di Alain de Botton, Qualcosa di scritto di Emanuele Trevi, Un’idea di destino di Tiziano Terzani, Gli uomini mi spiegano le cose di Rebecca Solnit e Il senso dell’elefante di Marco Missiroli. Qui i link agli store:

Non è finita, sempre per l’intero mese di ottobre, oltre 30 gialli e thriller sono in vendita a metà prezzo. A firmarli, autrici e autori come Donato Carrisi, Lee Child, James Patterson, Charlotte Link, Marco Vichi, Gianni Biondillo, per citarne solo alcuni. Qui i link agli store:

E veniamo a un’altra promozione, che vede scontati fino al 70%, per una settimana, oltre 170 titoli. Il 7 e 8 ottobre tocca a romance & romanzi “feel good”; il 9 e 10 ottobre a libri che hanno ispirato film e serie tv, e dall’11 al 13 ottobre alle saghe familiari. Qui i link agli store:

