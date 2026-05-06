Ebook: in offerta 19 libri di Irvine Welsh, l’autore di “Trainspotting” (che torna con “Men in Love”)

Per celebrare i 30 anni dall’uscita al cinema del film cult “Trainspotting”, per tutto il mese di maggio sono in offerta 19 libri dell’autore scozzese Irvine Welsh, che torna in libreria con “Men in Love – Il ritorno di Trainspotting” – I particolari sulla promozione
A 30 anni dall’arrivo nelle sale cinematografiche del film cult Trainspotting, arriva nei principali negozi online un’offerta su 19 ebook dello scrittore scozzese Irvine Welsh, che saranno scontati, per tutto il mese di maggio 2026, di oltre il 50%.
Un invito a (ri)scoprire l’opera di un autore che ha dato voce a una generazione, anche in vista dell’uscita dell’atteso Men in Love – Il ritorno di Trainspotting (romanzo edito da Guanda e non compreso nella promozione), che riporta sugli scaffali italiani Sick Boy, Franco Begbie, Spud Murphy e Second Prize.
Il nuovo romanzo è ambientato all’alba degli anni ’90, mentre l’era Thatcher è agli sgoccioli: la banda è ormai pronta a un nuovo inizio, all’insegna dell’amore. Infatti, è proprio il romanticismo a muovere adesso i protagonisti, tra rave e notti selvagge.
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Lo scrittore classe ’58, esordisce proprio con Trainspotting, incentrato sulle vicende dei componenti di un gruppo di tossicodipendenti nella Edimburgo di fine anni ’80.
Al primo fortunato romanzo segue un prequel, intitolato Skagboys, e tre altri libri, Porno, Morto che cammina e L’artista del coltello (tutti editi da Guanda).
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La serie vedrà ben due adattamenti cinematografici, entrambi diretti dal regista Premio Oscar Danny Boyle: Trainspotting, uscito nelle sale nel ’96 e divenuto un vero e proprio film di culto, e T2 Trainspotting (2017), che riporta davanti alla telecamera gran parte del cast originale.
Lettrici e lettori potranno approfittare dell’offerta per (ri)scoprire altri titoli di Welsh, tra cui Ecstasy (che raccoglie tre romanzi brevi dell’autore), Serpenti a sonagli (“Una furiosa, rocambolesca discesa agli inferi delle meschinità e delle debolezze umane”) o il più recente Resolution, uscito nel 2024.
Qui i particolari sulla promozione del momento:
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