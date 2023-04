Zaino in spalla: la primavera è il periodo migliore per organizzare gite, escursioni e viaggi. Molti spunti interessanti si possono trovare anche in questa selezione di ebook, in offerta nei principali negozi online dal 14 al 16 aprile.

Spazio a narrativa di viaggio, memoir, guide e saggi di geopolitica, disponibili per un tempo limitato a metà prezzo…

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC