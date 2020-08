Centinaia di ebook in offerta ad agosto: le offerte dell’estate

Nei principali negozi online ad agosto 2020 sono numerose le offerte che vedono protagonisti romanzi, saggi e manuali in versione digitale. Vi proponiamo una selezione di promozioni ebook in cui c’è spazio davvero per tutti i gusti…

Agosto, il mese perfetto per dedicarsi alla lettura. Lo sanno bene lettrici e lettori di ogni età, che spesso, per le loro vacanze, consapevoli di voler leggete tanti volumi, d’estate preferiscono la comodità degli ebook (che non necessitano di spazio in valigia, e non pesano…).

Non a caso, nei principali negozi online ad agosto 2020 saranno numerose le offerte che vedranno protagonisti romanzi, saggi e manuali in versione digitale. Ecco alcune di quelle che riguardano gli ebook delle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (editore de ilLibraio.it, ndr).

GLI EBOOK IN OFFERTA SUL NOSTRO SITO

A proposito di ebook, c’è una novità importante che riguarda il nostro sito: dall’1 al 20 agosto inclusi, acquistando un libro in versione digitale sul nuovo Ebook Store de ilLibraio.it, si potrà avere il 20% di sconto su tutti i titoli disponibili. Per ottenere lo sconto, al momento del pagamento, sulla sezione apposita, si dovrà inserire il codice sconto LIBRAIO20.

ED ECCO TUTTE LE ALTRE PROMOZIONI…

E veniamo alle altre promozioni. Partiamo una selezione di romanzi in ebook scontati a partire dal 50% per tutto il mese di agosto. In offerta, tra gli altri, romanzi (davvero di tutti i generi e per tutti i gusti) di autrici e autori come Margaret Atwood, Nick Hornby, James Patterson Clara Sánchez, Luis Sepúlveda, Andrea Vitali, Tiziano Terzani, oltre a tanti altri.

Le offerte di agosto riguardano anche la non fiction, con una selezione di titoli per ritrovare il benessere interiore e per approfondire temi d’attualità. Qualche esempio? Pane e bugie di Dario Bressanini, Demenza Digitale di Manfred Spitzer, Il giardino che vorrei di Pia Pera e L’importanza di essere amati di Alain De Botton.

TEMPO DI LETTURE SPENSIERATE

Altra offerta interessante è quella dedicata alle “letture spensierate”, con una selezione di 100 titoli tra gialli, romanzi d’amore e narrativa più leggera, in promozione per tutto il mese con prezzi tra 0,99€ e 3,99€. Della selezione fanno parte romanzi, per fare degli esempi, Agatha Raisin – La turista terribile (e altri libri di M. C. Beaton), I racconti neri del Commissario Berté di Emilio Martini, La scrittrice del mistero di Alice Basso, Le mille luci del mattino di Clara Sánchez, La verità della suora storta e altri romanzi di Andrea Vitali, La cliente sconosciuta e altri libri di Elda Lanza, Il caso dei libri scomparsi di Ian Sansom e tanti altri titoli, sempre in versione digitale.

PER GLI AMANTI DELLE SERIE…

Non è finita: c’è spazio anche per la promozione che riguarda autori seriali come Glenn Cooper, Terry Pratchett, Wilbur Smith e Andrea Vitali e che, per tutto agosto, vede in offerta a metà prezzo il primo romanzo delle loro serie più fortunate. Tra i titoli scontati, Jurassic Park di Michael Crichton, L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome di Alice Basso e Il cacciatore di Clive Cussler. Anche in questo caso, ce n’è per tutti i gusti…

EBOOK PER VIAGGIARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO

La lettura, si sa, permette di viaggiare nello spazio e nel tempo: ecco quindi un’offerta su una selezione di oltre 70 titoli tra romanzi storici e grandi saghe familiari, disponibili in ebook negli store dal 7 al 20 agosto. In promozione, a metà prezzo, libri come A oriente del giardino dell’Eden di Israel Joshua Singer, Gli amici del Bar Margherita di Pupi Avati, Gli eredi della terra e altri volumi firmati da Ildefonso Falcones e, naturalmente, il bestseller I leoni di Sicilia di Stefania Auci.

UN ULTIMO WEEKEND DI SCONTI

Agosto si chiude con la promozione “weekend sale”: dal 28 al 30 agosto più di 30 titoli in sconto fino al 70%, a partire da 1.99 €… tra cui Scrivere è un mestiere pericoloso di Alice Basso, Tutta la vita che vuoi di Enrico Galiano, Becoming di Michelle Obama, Gli eredi della terra di Ildefonso Falcones, Una lunga estate crudele di Alessia Gazzola, Tornare a galla di Margaret Atwood, Storia del cane che non voleva più amare di Monica Pais, Il battesimo del fuoco di Andrzej Sapkowski, La Corona del Diavolo di James Rollins e molte altre…

Ultima ma non ultima, la promozione “daily deal”, con sconti quotidiani a partire dal 70%, con una giornata speciale (il 23 agosto) dedicata a Lee Child…

