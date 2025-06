Ebook: 30 romanzi di formazione in offerta per l’estate

L’estate si avvicina e nei principali negozi online arriva un’offerta ebook da non mancare, che vede protagonisti 30 romanzi di formazione, tra classici e contemporanei, in sconto dal 6 all’8 giugno: da “La montagna incantata” di Thomas Mann a “Un’educazione sentimentale” di André Aciman – I particolari sulla promozione

L’estate si avvicina e nei principali negozi online arriva un’offerta ebook da non mancare, che vede protagonisti 30 romanzi di formazione, tra classici e contemporanei, in sconto dal 6 all’8 giugno. L’estate, del resto, è la stagione in cui si diventa adulti…

Tra gli ebook in promozione, anche un capolavoro della letteratura come La montagna incantata di Thomas Mann, di cui, proprio il 6 giugno, ricorre il 150esimo anniversario della nascita.

Non solo: spazio a libri come Un’educazione sentimentale di André Aciman, Il rumore dei tuoi passi di Valentina D’Urbano, Il club degli incorreggibili ottimisti di Jean-Michel Guenassia e Più lontana della luna di Paola Mastrocola.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU KOBO

SU IBS

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU LIBRERIECOOP