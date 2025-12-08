La promozione ebook: in sconto 50 libri dalle atmosfere Regency per celebrare Jane Austen

Tazzine da tè, balli, fiocchetti, pasticcini, pettegolezzi ad ogni angolo… Questo è l’immaginario all’interno del quale si muove un’autrice resa celebre, tra le altre cose, dai dettagli e dalle ambientazioni dei suoi romanzi: parliamo, ovviamente, di Jane Austen, celebre per la sua prosa pungente e spiritosa e la sua capacità di descrivere i rapporti umani in maniera puntuale e mai banale, cosa che la rende tutt’ora moderna.

Gli appassionati dell’autrice sanno bene che il 2025 è un anno particolare. Il 16 dicembre, infatti, ricorrono i 250 anni dalla sua nascita. Mentre tutto il mondo letterario si prepara a grandi festeggiamenti (tra nuove edizioni dei suoi romanzi, eventi a tema sia in Italia sua all’estero), c’è una sorpresa per le lettrici e i lettori: fino al 21 dicembre è infatti attiva, nei principali negozi online, una speciale offerta ebook, con una selezione di 50 titoli, in sconto a metà prezzo.

Spazio a storie in costume, titoli di epoca vittoriana e romanzi contemporanei dalle atmosfere vintage. Tra gli ebook in offerta, ad esempio, L’amore proibito del duca di Belfield di Elizabeth Anthony, Le signore in nero e Una donna quasi perfetta di Madeleine St John e Colpa d’amore, La fattoria dei gelsomini e altri libri di Elizabeth Von Arnim.

E ancora, tra gli altri, in offerta troviamo L’avaro di Mayfair e La perfida madrina di M.C. Beaton, La ragazza che cuciva lettere d’amore di Liz Trenow e Colazione al parco con Virginia Woolf di Marta Perego.

Non solo. Accanto a questa selezione di titoli regency, disponibili in ebook a un prezzo di copertina molto accessibile anche i libri dell’autrice inglese (anche in lingua originale).

Qui i particolari sull’offerta ebook:

