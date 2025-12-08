La promozione ebook: in sconto 50 libri dalle atmosfere Regency per celebrare Jane Austen

Fino al 21 dicembre, in occasione dei 250 anni dalla nascita di Jane Austen, in offerta 50 ebook dalle atmosfere Regency, tra storie in costume, romanzi di epoca vittoriana (o contemporanei, dalle atmosfere vintage) – I particolari sull’offerta
Tazzine da tè, balli, fiocchetti, pasticcini, pettegolezzi ad ogni angolo… Questo è l’immaginario all’interno del quale si muove un’autrice resa celebre, tra le altre cose, dai dettagli e dalle ambientazioni dei suoi romanzi: parliamo, ovviamente, di Jane Austen, celebre per la sua prosa pungente e spiritosa e la sua capacità di descrivere i rapporti umani in maniera puntuale e mai banale, cosa che la rende tutt’ora moderna.
Gli appassionati dell’autrice sanno bene che il 2025 è un anno particolare. Il 16 dicembre, infatti, ricorrono i 250 anni dalla sua nascita. Mentre tutto il mondo letterario si prepara a grandi festeggiamenti (tra nuove edizioni dei suoi romanzi, eventi a tema sia in Italia sua all’estero), c’è una sorpresa per le lettrici e i lettori: fino al 21 dicembre è infatti attiva, nei principali negozi online, una speciale offerta ebook, con una selezione di 50 titoli, in sconto a metà prezzo.
Spazio a storie in costume, titoli di epoca vittoriana e romanzi contemporanei dalle atmosfere vintage. Tra gli ebook in offerta, ad esempio, L’amore proibito del duca di Belfield di Elizabeth Anthony, Le signore in nero e Una donna quasi perfetta di Madeleine St John e Colpa d’amore, La fattoria dei gelsomini e altri libri di Elizabeth Von Arnim.
E ancora, tra gli altri, in offerta troviamo L’avaro di Mayfair e La perfida madrina di M.C. Beaton, La ragazza che cuciva lettere d’amore di Liz Trenow e Colazione al parco con Virginia Woolf di Marta Perego.
Non solo. Accanto a questa selezione di titoli regency, disponibili in ebook a un prezzo di copertina molto accessibile anche i libri dell’autrice inglese (anche in lingua originale).
