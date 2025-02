Oltre 100 romance in offerta: arriva una promozione ebook speciale in occasione di San Valentino 2025, dal 14 al 20 febbraio… – Ecco i libri in sconto

Arriva una promozione ebook speciale, in occasione di San Valentino 2025: dal 14 al 20 febbraio, infatti, saranno in offerta oltre 100 romance, con sconti a partire dal 60%, suddivisi nei trope più famosi del Booktok: Enemies to lovers, Friends to lovers, Fake relationship, Love triangle, Grumpy x sunshine, One night stand e Romance box…

Tra gli ebook in offerta i libri romance di Jamie McGuire e i bestseller di autrici come Erin Doom, A.J. Foster, Carrie Leighton, Rita Nardi, Rokia, Mercedes Ron, solo per citarne alcune…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

