Ebook: oltre 360 romanzi in sconto, dal 15 al 21 settembre

Dal 15 al 21 settembre nei principali negozi online sono in offerta più di 360 romanzi, a partire da 1,99 €, suddivisi in 9 percorsi – I particolari sulla promozione

Per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook arriva una promozione da non mancare: dal 15 al 21 settembre, infatti, nei principali negozi online sono in offerta più di 360 romanzi, a partire da 1,99 €.

L’offerta dedicata alla narrativa è suddivisa nei seguenti percorsi: libri da cui sono stati tratti film; libri “nel buzz” (titoli di cui è impossibile non aver sentito parlare); “serendipity books”; i “classici” della narrativa italiana contemporanea; il meglio della narrativa internazionale; i romanzi di formazione; i romanzi senza tempo per grandi e piccoli; le storie a lieto fine; i romanzi storici.

Qui i dettagli sulla promozione:

