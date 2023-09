Ebook: oltre 450 saggi, manuali e biografie in sconto per una settimana

Arriva una promozione tutta dedicata alla saggistica e alla varia: dal 22 al 28 settembre, nei principali negozi online sono in sconto (di almeno il 60%) oltre 450 titoli in ebook, suddivisi in 10 percorsi – I particolari sull’offerta

Per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook arriva una promozione tutta dedicata alla saggistica e alla varia: dal 22 al 28 settembre, infatti, nei principali negozi online sono in sconto (di almeno il 60%) oltre 450 titoli.

Si tratta di saggi e manuali suddivisi in dieci percorsi:

–capire il mondo (attraverso le mappe, la geopolitica e lo studio delle persone che lo abitano);

–curiosità da conoscere (la vita segreta delle api, la vita emotiva del cervello, la storia dei caratteri tipografici e molto altro ancora…);

–cucina (con tanti ricettari e consigli per mangiare sano e migliorare il proprio stato di salute);

–economia e management;

–impara l’arte e mettila da parte (tante idee per imparare qualcosa di nuovo e non annoiarsi mai);

–libri per stare bene;

–femminismo e diritti civili;

–filosofia;

–biografie di persone che hanno fatto la storia;

-inchieste, reportage, testimonianze;

Qui i dettagli sull’offerta: