Ebook: oltre mille titoli in offerta dal 15 al 21 luglio

Da lunedì 15 a domenica 21 luglio, nei principali negozi online saranno in promozione oltre 1000 libri digitali, tra bestseller, novità e riscoperte. Ogni giorno sarà dedicato a un genere – Ecco i particolari sull’offerta ebook dell’estate

Un appuntamento da non mancare per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook e che si preparano alle vacanze estive (quando, finalmente, si ha più tempo da dedicare alla lettura).

Da lunedì 15 a domenica 21 luglio, nei principali negozi online saranno in promozione oltre 1000 libri digitali, tra bestseller, novità e riscoperte. Ogni giorno sarà dedicato a un genere (con 200 titoli al giorno scontati del 70% e prezzi a partire da 0,99€) e l’ultimo giorno al “best of della settimana”.

Si parte lunedì 15 luglio con azione e avventura, e si prosegue martedì con la narrativa, mercoledì con romance e romanzi “feel good”, giovedì con la saggistica e la varia, venerdì con i romanzi storici, sabato con gialli, noir e thriller; infine, domenica 21 luglio il “best of”.

Tra le scrittrici e gli scrittori internazionali coinvolti, anche Margaret Atwood, Lee Child, Bernard Cornwell, Michael Crichton, Clive Cussler, Catherine Dunne, Toshikazu Kawaguchi, Philip Pullman e Clara Sanchez, oltre a moltissimi altri nomi…



Qui tutti i particolari:

