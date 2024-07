Tra Europei, Olimpiadi e letteratura: l’offerta ebook dedicata alle grandi storie dello sport

Dal 5 al 7 luglio, nei principali negozi online in sconto oltre 70 titoli dedicati a sportivi e sportive che hanno fatto la storia, dello sport e non solo… – I particolari sull’offerta

Quella 2024 è un’estate ricca di appuntamenti per chi ama lo sport (per fare solo due esempi non a caso, dopo gli Europei di calcio arriveranno le Olimpiadi parigine…).

E per le lettrici e i lettori che amano le grandi storie di campionesse e campioni noti e meno noti, nei principali negozi online arriva una promozione ebook da non mancare.

Dal 5 al 7 luglio in sconto oltre 70 titoli dedicati a sportivi e sportive che hanno fatto la storia, dello sport e non solo… Tra narrativa e saggistica, biografie e manuali.

Alcuni esempi degli ebook in offerta? Si va da Febbre a 90′ di Nick Hornby a Come un fulmine di Usain Bolt, passando per Se no che gente saremmo di Gianfelice Facchetti e Sono tutte finali di Fabio Caressa, per arrivare, tra gli altri, a Il sogno di Achille – Il romanzo di Gigi Riva di Carlo Vulpio e Una porta nel cielo di Roberto Baggio…

Qui tutti i particolari:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC