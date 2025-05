Festa della mamma 2025: oltre 90 ebook in offerta

Dal 9 al 12 maggio sono in offerta 90 titoli in ebook, tra narrativa e saggistica: romanzi con al centro il tema della maternità, o manuali di parenting, con una particolare attenzione ai temi, delicati, dell’adolescenza e dell’educazione affettiva… – I particolari sulla promozione in vista della festa della mamma 2025

Come prepararsi alla “festa della mamma” 2025? Leggendo, ad esempio. Magari romanzi con al centro il tema della maternità, o manuali di parenting, con una particolare attenzione ai temi, delicati, dell’adolescenza e dell’educazione affettiva.

Vale per padri, madri e in generale per lettrici e lettori adulti. A questo proposito, nei principali negozi online, dal 9 al 12 maggio, sono in offerta (a partire da 1,99€) 90 titoli in ebook, tra narrativa e saggistica.

Tra gli ebook in promozione, troviamo ovviamente libri molto diversi tra loro, come Tornare a galla di Margaret Atwood, La speciale saggezza dei genitori e Tutto quello che dovresti sapere sul tuo bambino di Maria Montessori, Chiedi al cielo di Carmela Scotti, l’ironico Le mamme ribelli non hanno paura di Giada Sundas e Quel che ci tiene vivi di Mariapia Veladiano.

Spazio, inoltre a Nonsolomamma e Nonsolodue di Claudia de Lillo, e a Lo zoo delle famiglie di Claudio Rossi Marcello, come pure per Maleducati o educati male? di Isabella Milani.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

