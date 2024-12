Il misterioso furto della bozza dell’autobiografia di Papa Francesco

Nel mondo dell’editoria torna la paura per i furti di manoscritti: una bozza di “Spera”, l’attesa autobiografia di Papa Francesco in uscita il 14 gennaio, sarebbe stata rubata e messa illegalmente online… – I particolari

Nel mondo dell’editoria torna la paura per i furti di manoscritti. Negli anni scorsi, dagli Usa all’Europa, a questo proposito si è molto parlato dei furti a opera di Filippo Bernardini, scampato al carcere negli Stati Uniti ed espulso dal Paese con la condanna a pagare 88mila dollari in favore della casa editrice Penguin Random House.

Come svelato dal giornalista di Domani Mattia Ferraresi nella newsletter Airmail.news, l’ultima polemica riguarda l’attesa autobiografia dell’88enne Papa Francesco, Spera, in uscita il 14 gennaio per Mondadori: una copia di lavorazione dell’autobiografia di Bergoglio sarebbe infatti stata rubata e messa illegalmente online ai primi di dicembre. E sarebbe stata poi ritirata grazie all’intervento degli avvocati, come ricostruisce La Stampa, dopo essere stata a disposizione per una settimana: il misterioso ladro – la cui identità è al momento ignota – “avrebbe ottenuto la sua copia inviando una mail dettagliata all’editore tedesco di Spera“, fingendosi il co-autore dell’atteso libro, Carlo Musso (attraverso la creazione di un indirizzo email falso, ma simile a quello vero).

La Mondadori ha confermato l’autenticità del manoscritto. Su Dagospia la traduzione integrale dell’inchiesta di Ferrararesi, con altri dettagli…