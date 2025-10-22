Halloween 2025: una promozione ebook da non chiudere occhio (con 180 romanzi in sconto)

Dal 24 al 31 ottobre, nei giorni di Halloween, 180 ebook in sconto, tra thriller psicologici, horror, romantasy, classici della letteratura gotica e storie di creature fantastiche per grandi e piccoli… – Tutti i particolari

Zucche, pipistrelli e strani rumori… La spooky season sta arrivando e per prepararsi al meglio arriva nei principali negozi online una promozione ebook dedicata ai capolavori della letteratura gotica (e non solo).

Dal 24 al 31 ottobre, giorno di Halloween, in sconto 180 letture digitali da non chiudere occhio: tra storie dell’orrore e thriller psicologici, c’è spazio anche per romantasy e dark romance.

Lettrici e lettori che amano leggere anche in formato digitale potranno trovare decine di titoli – classici e contemporanei – con cui intrattenersi. A questo proposito, all’interno dell’offerta, tra l’altro, autrici e autori internazionali di ieri e di oggi come Jane Austen, H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe e Mary Shelley, e italiani, tra cui Marilena Barbagallo, Donato Carrisi, Ilaria Tuti e Marco Vichi.

Insomma, tante sfumature diverse per assaporare al meglio il gusto della paura: vampiri, mostri e oscuri personaggi sono pronti a tenere compagnia a tutti i fan e le fan delle letture spooky.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

