Leggere ebook e ascoltare audiolibri con Huawei Books (in Italia in collaborazione con Mondadori)

Debutta una nuova libreria digitale, lanciata in Italia in collaborazione con le case editrici del Gruppo Mondadori: Huawei Books offre migliaia di ebook e audiolibri da leggere e ascoltare su tutti i device HMS – I dettagli

Novità nel mondo dell’editoria digitale con il lancio italiano di Huawei Books, la libreria digitale di Huawei, a portata di smartphone e tablet, che arriva nel nostro Paese in collaborazione con le case editrici del Gruppo Mondadori. Il servizio permette di leggere e ascoltare migliaia di racconti e storie in un’unica app.

Come si spiega nella presentazione, con Huawei Books è possibile acquistare e leggere ebook editi da Mondadori, Rizzoli, Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa, e ascoltare libri narrati dalla voce degli scrittori o interpretati dai personaggi dello spettacolo.

“Quest’anno si è registrata una grande crescita nel mercato dei libri digitali e gli italiani hanno riscoperto il fascino della lettura attraverso ebook e audiolibri. Leggere un libro in versione digitale o ascoltarlo dalla voce dello scrittore stesso o quella di interpreti famosi, in pochi clic, è un trend che in Huawei vogliamo cavalcare. Vogliamo offrire ai nostri utenti la miglior esperienza di lettura possibile, simile a quella di un libro cartaceo, ma rendendola ancora più piacevole, grazie alle numerose funzioni di personalizzazione e interazione che presenta l’app”, ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager presso Huawei Consumer Business Group Italia.

L’app si compone di due aree principali, “Read” e “Listen”: “Read” è composta dalla sezione “Bookstore”, che contiene un catalogo di migliaia di ebook. Il “Bookstore” permette non solo di acquistare il proprio libro preferito, ma anche di leggere l’introduzione provando l’anteprima gratuita (fino al 10% di testo) per decidere se proseguire con la lettura del libro. Un’altra sezione dell’area “Read” è la “Libreria”, che permette di organizzare i propri ebook, seguire i progressi della lettura e ricercare i libri per “Categoria”.

Tra le funzioni presenti, la possibilità di fare delle annotazioni a bordo del testo, evidenziare parole e frasi, personalizzare la lettura scegliendo il colore dello sfondo del libro o cambiando lo stile del testo. Con la funzione “Text-to-Speech”, per di più, si può trasformare il testo scritto di un ebook in audio, in modo che l’utente, in qualsiasi momento, possa ascoltare il libro invece di leggerlo.

Grazie alla funzione “lettura intelligente”, è inoltre possibile regolare la luminosità dello schermo o attivare la modalità notturna per ridurre la luce blu.

Il servizio funziona anche come vero e proprio “lettore” di libri o documenti presenti sul device dell’utente, semplicemente importando i file dal menù “Libreria”.

L’area “Listen”, invece, disponibile a partire dalle prossime settimane, è composta dal catalogo dedicato agli audiolibri.

“Siamo soddisfatti della collaborazione nata con Huawei, società punto di riferimento nel settore delle tecnologie, che, affiancata dalle nostre case editrici, si affaccia oggi nel mercato dell’editoria digitale. L’accordo assume un significato ancora maggiore se rapportato all’anno appena concluso, nonché al periodo che stiamo ancora vivendo: da una parte il comparto editoriale ha tenuto bene e la lettura è cresciuta, dall’altra milioni di italiani hanno scoperto anche l’esperienza degli ebook e degli audiolibri, determinando così per gli editori la necessità di rispondere alle esigenze di nuovi lettori, anche attraverso la sperimentazione di modelli distributivi diversi…”, ha sottolineato Filippo Guglielmone, Direttore Generale Operativo Trade di Mondadori Libri.

Con questa app ogni lettore possiede la sezione dedicata “Profilo”, che permette di gestire il proprio account, i contenuti nel cloud e scoprire le promozioni attive del momento.

Per ottenere Huawei Books, basta scaricarla da Huawei AppGallery o in alternativa ricercarla su Huawei Petal Search.