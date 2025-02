Cultura online: la community “Il piacere di raccontare”

“Il piacere di raccontare” è una community online in cui gli utenti condividono la passione per la lettura, la scrittura, l’arte, la cultura e la solidarietà. Promuove corsi, incontri d’autore e “Il Manifesto del Narratore Digitale Consapevole” – I particolari

Una community online in crescita, che raggiunge complessivamente 500mila persone tra Facebook, Instagram e il gruppo “Booklover”, in cui gli utenti condividono la passione per la lettura, la scrittura, l’arte, la cultura e la solidarietà. Parliamo di Il piacere di raccontare (di proprietà di Amaranto srl Benefit), realtà fondata da Elena Salem, giornalista, scrittrice, coach, docente di scrittura creativa e manager della comunicazione, nata nel 2014 per “promuovere lo sviluppo della cultura come fonte di arricchimento personale e dell’apprendimento come valore in sé, non sovrapponibile alle esigenze di tipo professionale”.

E mentre sui social il 2025 della community si apre con una serie di corsi a pagamento e con gli incontri online gratuiti (a cui ci si iscrive sul sito del progetto) con lo scrittore Marco Balzano (che si è tenuto il 29 gennaio) e con Martina Pucciarelli, autrice per HarperCollins Italia del romanzo d’esordio Il Dio che hai scelto per me (in programma il 10 febbraio), che sarà seguito da quelli con la storica dell’arte Michela De Giorgio (il 17 febbraio), da quello con il docente di filosofia Giancarlo Lacchin (il 24 febbraio) e da quello con la scrittrice Maria Grazia Calandrone (il 3 marzo), in parallelo ha già raggiunto le 2mila firme il Il Manifesto del Narratore Digitale Consapevole, promosso proprio da Il piacere di raccontare.

“In un momento in cui anche Meta ha rinunciato al fact checking – sottolinea – tutti coloro che pubblicano sui social dovrebbero assumersi un impegno nei confronti della collettività“. Nasce da queste premesse il Manifesto, un decalogo che invita a considerare le conseguenze che i contenuti possono avere sul pubblico.

E se, ad esempio, nel punto 6 si si invita a calibrare “toni e linguaggio della comunicazione“, nel punto 8 si punta a “combattere la manipolazione con una narrazione trasparente” (qui il manifesto completo e i particolari).

A proposito dei valori condivisi dalla community, i promotori citano, non a caso, “conoscenza, cambiamento, qualità e innovazione; trasparenza, correttezza, lealtà e consapevolezza; inclusività, accessibilità, condivisione e solidarietà”.