IoScrittore proclama i vincitori in diretta Facebook

Con il numero di iscritti più alto di sempre, oltre 5.600, la decima edizione di IoScrittore si avvia a conclusione. L’ultima fase del torneo letterario gratuito promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol in partnership con ilLibraio.it, IBS.it e Ubik si terrà online venerdì 13 novembre alle ore 17. In diretta streaming dalle pagine Facebook del Torneo e de ilLibraio.it verranno proclamati i 10 romanzi vincitori e gli altrettanti migliori lettori, segnando la conclusione di un percorso a tappe avvincente e partecipato.

“Grazie ai manoscritti inviati e alla selezione operata dai partecipanti a questo canale alternativo 137 manoscritti sono diventati ebook, 16 sono diventati libri e alcuni di essi hanno raggiunto la vetta della classifica dei bestseller e si sono venduti in 29 Paesi”, commenta Stefano Mauri, Presidente e Amministratore Delegato di GeMS nonché ideatore della gara. “Alcuni dei tanti partecipanti hanno visto riconosciuto il loro talento e per loro scrivere è diventato un mestiere. Più di un milione di royalties sono state pagate a chi si è saputo distinguere in libreria. Ma è ancor più importante che nei primi 10 anni quasi 40.000 manoscritti sono stati valutati attraverso 270.000 letture attente, dettagliate e utili agli scrittori. Così festeggiamo la più trasparente e partecipata operazione di scouting nel nostro Paese. Abbiamo inventato un nuovo modo di conoscere il lavoro editoriale e una nuova strada per accostarsi ad esso”.

Un appuntamento virtuale, in ragione della situazione attuale, leggermente diverso dal solito che dalla cornice del Castello Sforzesco di Milano migra in rete, pur rimanendo all’intero dell’ampio programma di BookCity che da anni coinvolge l’intera filiera del libro.

Con Stefano Mauri, per la speciale conclusione del Torneo si collegheranno anche Tiberio Sarti, amministratore delegato delle librerie Ubik ed Eugenio Trombetta Panigadi, amministratore delegato di Ibs.it, accanto ai quali interverranno Barbara Sardella, responsabile eventi Ubik, e Silvia Celani, autrice dei romanzi Ogni piccola cosa interrotta e Quello che ti salva (entrambi pubblicati da Garzanti), scoperta e lanciata proprio grazie a IoScrittore. Una parabola, la sua, che dimostra l’unicità del torneo, l’unico promosso da un grande gruppo editoriale, e l’efficacia degli editor delle case editrici che ne fanno parte, chiamati a leggere, valutare e selezionare con grande cura le opere partecipanti.

Qualità e competenza che si riflettono sui numeri di IoScrittore, i cui partecipanti crescono ogni anno: 5.649 solo in questa edizione, per un totale complessivo di 37.304 aspiranti autori, 3.080 opere valutate in finale e 268.565 giudizi su incipit e opere. Il regolamento del Torneo prevede infatti che tutti gli iscritti partecipino nella doppia veste di autori e lettori, offrendo ai propri colleghi pareri e impressioni. Testimonianza del grande valore riservato proprio al loro ruolo, IoScrittore prevede un riconoscimento speciale anche ai lettori: una selezione di titoli del gruppo editoriale Mauri Spagnol e buoni acquisto per libri offerti Ubik e ibs.it, partner del Torneo.

Ai 10 autori il premio più ambito: la pubblicazione in formato ebook e cartaceo con la forma del print on demand con il marchio del torneo. E se non si rientra nella rosa dei vincitori, è bene tenere a mente che gli editor delle case editrici del gruppo (astoria, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Garzanti, Guanda, Longanesi, Nord, Ponte alle Grazie, Salani, Tea, Tre60, Vallardi) monitorano sempre attentamente ogni fase del Torneo. Anche se non si è tra i primi dieci, si può comunque essere scelti per la pubblicazione da parte di uno degli editori della galassia GeMS, attenti a intercettare autori e opere di qualità come IoScrittore fa, con successo, da ormai dieci anni.

Per approfondimenti sul regolamento e sulla storia del torneo consultare il sito ufficiale ioscrittore.it