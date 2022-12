Tra verità storiche e ipotesi affascinanti, la rilettura di un episodio cardine della nostra epoca: in uscita in ebook “La goccia” di Paolo Pasquale, finalista al torneo letterario gratuito IoScrittore. Un libro che riflette su come la Storia possa essere sconvolta anche dagli eventi più insignificanti…

Paolo Pasquale divide la vita con la moglie Fiammetta, tra inverni milanesi ed estati sull’Appennino ligure-lombardo, dal quale proviene. Dopo una carriera da ingegnere, spesa tra disegni e numeri, ha finalmente trovato il tempo per le altre sue passioni. Oltre alla lettura, al trekking e all’enigmistica, scrive romanzi in cui abbina alle trame di fantasia il rigore dell’ambientazione geostorica.

È ora disponibile in ebook il suo romanzo La goccia, finalista al torneo letterario gratuito IoScrittore promosso dal gruppo GeMS (editore de ilLibraio.it).

Veniamo subito alla trama: Philip Howell, un killer professionista, sta facendo colazione in un caffè di Dallas prima di procedere all’ennesima, terribile missione, quando Emily, cameriera in quel locale, gli fa schizzare una gocciolina di marmellata nel colletto della camicia.

In questo preciso istante, mentre nell’universo che noi conosciamo la goccia non colpisce Howell e tutto procede indisturbato, in un mondo possibile e parallelo muta per sempre il corso della Storia.

Perché è il 22 novembre del 1963 e l’incarico di Howell è quello di eliminare il presidente Kennedy, ma la goccia farà in modo che l’assassino venga disturbato al momento dello sparo. Il presidente sopravvivrà, innescando una serie di avvenimenti e conseguenze imprevedibili e inattese. La lobby che aveva organizzato il complotto cercherà di correre ai ripari, mentre Kennedy, diffidando degli investigatori istituzionali, affiderà le indagini al più capace dei suoi amici personali, Alan Green. E la giovane Emily sarà costretta ad affiancare Green nel più pericoloso degli intrighi politici, mettendo a rischio la sua vita e quella del suo bambino.

La rilettura di un episodio cardine della nostra epoca, che mostra come la Storia dell’umanità può essere cambiata radicalmente da fatti insignificanti.