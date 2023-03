L’estate sospesa in Puglia, attorno alla gravina

Mentre è entrata nel vivo l’edizione 2023 del Torneo letterario gratuito IoScrittore (con la novità di un premio dedicato agli under 30), esce in ebook un nuovo romanzo finalista al torneo: “L’estate negata” di Marco Pulejo, ambientato in un’estate pugliese

Il libro si svolge ai nostri giorni ed è ambientato a Gravina Nuova, nome di fantasia per la città di Massafra, in provincia di Taranto, città natale della moglie dell’autore. “La vicenda ruota attorno alla gravina, un luogo di confine, selvaggio e misterioso, una discontinuità nel paesaggio, che mette alla prova l’equilibrio di chi vi si sporge e invita a un pericoloso salto nell’ignoto”, racconta l’autore.

Il suo romanzo è ambientato in un’estate pugliese, assolata e onirica: un giovane si trova a riflettere sul significato di una scelta, sul peso di una decisione, fino a scoprire quanto è disposto a perdere nella sfida con sé stesso e con l’ambiguità del male.

La trama vede al centro l’eco di un’amicizia antica che irrompe nell’atmosfera immota della Gravina e stravolge l’esistenza di Nicolò, studente di medicina a Pisa, tornato per trascorrere le vacanze e ritrovare la famiglia. La preghiera che risuona nella calura torpida è quella di Angelo, un amico d’infanzia, recluso nel carcere di Taranto per omicidio. Nicolò sente di avere un antico debito di amicizia nei suoi confronti e accetta di incontrarlo in prigione. Il racconto di Angelo lo lascia senza fiato e lo trascina in un vortice inatteso: l’amico infatti sconta una pena per un omicidio che in realtà non ha mai commesso.

Un’enigmatica organizzazione criminale ha comprato la sua libertà in cambio di un milione di euro che potrà ritirare solo al termine della pena. Ora però è gravemente malato e chiede all’amico di trovare le prove della sua innocenza. Stretto all’angolo dai sensi di colpa che la condizione di Angelo fa riaffiorare nel suo animo, Nicolò accetta di entrare in contatto con l’organizzazione e di ripercorrere la sua strada, per liberare l’amico dalle infamanti accuse e, forse, sé stesso dai fantasmi che lo agitano dentro. Questa scelta, il contatto con una realtà inaspettata e sconvolgente, le terribili verità che si troverà ad affrontare, spingeranno però Nicolò sull’orlo del baratro e lo faranno riflettere sul concetto di libertà e sul peso di una scelta, portandolo a prendere delle decisioni drammatiche e definitive…

Pulejo è nato a Carrara e si è laureato in ingegneria meccanica a Pisa, dove vive con la moglie e la figlia. Viaggia tra India e Cina per sviluppare motori per una grande azienda di Pontedera. È appassionato di letteratura contemporanea con una predilezione per il racconto di formazione. Ha pubblicato Il baseball in viale Calabria per LuoghInteriori nel 2021.