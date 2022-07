Letteratura di viaggio: tanti ebook in offerta

Dal 25 luglio al 12 agosto arriva un’offerta ebook dedicata alla letteratura di viaggio, con numerosi romanzi e reportage in sconto

Per le lettrici e i lettori che amano leggere in ebook, nei principali negozi online dal 25 luglio al 12 agosto arriva un’offerta dedicata alla letteratura di viaggio, con numerosi romanzi e reportage in sconto.

Tra i libri (in ebook) in offerta, anche Patagonia Express di Luis Sepúlveda, Un indovino mi disse di Tiziano Terzani e Danubio di Claudio Magris.

Qui i dettagli:

