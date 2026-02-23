50 libri in cui la musica non fa solo da sfondo: l’offerta ebook nei giorni di Sanremo 2026

Romanzi in cui la musica gioca un ruolo centrale, biografie musicali e molto altro: in vista di Sanremo 2026, arriva una speciale offerta ebook (fino all’1 marzo) – Ecco i particolari sulla promozione
Il Festival di Sanremo 2026, in programma da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio, è ormai alle porte. Quali brani ci sorprenderanno? Quali ci faranno emozionare? E soprattutto, chi vincerà?
Sanremo a parte, restando in tema musica, fino all’1 marzo, nei principali negozi online arriva una speciale promozione ebook, dal titolo “Perché Sanremo è Sanremo”…
All’interno, in formato digitale, romanzi in cui la musica è centrale e viva, storie e biografie di celebri cantanti e musicisti, ma anche libri che offrono approfondimenti e curiosità a tema.
In sconto fino al 60% sono disponibili 50 ebook, tra cui: Quattro giorni all’Hotel Majestic di Benjamin Myers (Bollati Boringhieri), Dickens e Prince di Nick Horby (Guanda), Fahrenheit-182, l’autobiografia di Mark Hoppus (Limina).
Non mancano poi titoli dedicati a Wolfgang Amadeus Mozart e Giuseppe Verdi, e alla più contemporanea e amata Taylor Swift.
Qui i particolari sull’offerta ebook:
SU IBS
SU KOBO
SU AMAZON
SU LAFELTRINELLI
SU LIBRERIECOOP
Scopri il nostro canale Telegram
Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati