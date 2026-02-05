libri ebook piratati
Libri piratati: preoccupazione per i numeri in crescita e per l’impatto dell’intelligenza artificiale

di Redazione Il Libraio 05.02.2026

Cresce ancora il danno che la pirateria infligge al mondo dell’editoria libraria: le vendite perse nel 2025 sono pari a 722 milioni di euro, contro i 687 milioni del 2023. A Roma l’11 febbraio la presentazione della ricerca “La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Intelligenza Artificiale” – I particolari

Cresce ancora il danno che la pirateria infligge ogni anno al mondo del libro: le vendite perse nel 2025 sono pari a 722 milioni di euro, contro i 687 milioni del 2023. Il dato è al centro della quarta indagine Ipsos Doxa commissionata dall’Associazione Italiana Editori e che, per la prima volta, contiene anche un approfondimento sui sistemi di Intelligenza Artificiale e l’impatto che hanno sulla diffusione dei contenuti coperti da diritti d’autore.

La ricerca verrà presentata a Roma il prossimo 11 febbraio, a partire dalle ore 11, durante l’incontro La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Intelligenza Artificiale, in programma al Ministero della Cultura (Sala Spadolini, Via del Collegio Romano 27 – Roma) e organizzato da Gli Editori, “l’Accordo di consultazione e azione comune” sottoscritto a giugno 2019 da AIE e dalla Federazione Italiana Editori di Giornali (FIEG) “con l’obiettivo di formalizzare la collaborazione su iniziative condivise di sensibilizzazione di istituzioni, amministrazioni e cittadini sulle tematiche dell’informazione e dell’editoria”.

La ricerca fotografa l’ampiezza del fenomeno, i danni arrecati all’industria del libro nel suo complesso e ai principali settori (editoria di varia, editoria universitaria, editoria professionale), l’impatto sull’economia nazionale e sui mancati introiti per il fisco.

Dopo i saluti del Sottosegretario del Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni (in attesa di conferma) e dei presidenti di AIE e di FIEG, Innocenzo Cipolletta e Andrea Riffeser Monti, la ricerca sarà presentata da Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Doxa: ne discuteranno Massimiliano Capitanio, commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Crescenzo Sciaraffa, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, Maria Letizia Bixio, docente all’Università Europea di Roma e Mauro Tosca, responsabile antipirateria AIE.

A seguire, l’intervento della scrittrice Felicia Kingsley e le conclusioni di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati. L’appuntamento sarà moderato dal direttore di Ansa Luigi Contu.

