Dentro i meccanismi dell’editoria in evoluzione: la guida

Come abbiamo raccontato negli ultimi tempi, dati alla mano, l’editoria sta cambiando, e tanto più rapidamente in tempo di pandemia. Allo stesso tempo, l’industria del libro finora ha saputo resistere al virus più di altri settori della creatività, e in questi mesi di paure e solitudine saggi, romanzi, manuali e raccolte di racconti e poesie sono stati d’aiuto per milioni di lettrici e lettori.

Per fare il punto sull’evoluzione della filiera del libro arriva in libreria il saggio I meccanismi dell’editoria – Il mondo dei libri dall’autore al lettore (il Mulino), firmato da Roberto Cicala, che insegna all’Università Cattolica a Milano e all’Università di Pavia, è editore di Interlinea e scrive su la Repubblica e Avvenire. Cicala, già autore di diversi altri testi, nel volume racconta innovazione e tradizione nelle fasi di progettazione, produzione e promozione del libro, sia cartaceo sia ebook.

Quella da lui firmata si presenta dunque come un’introduzione aggiornata all’universo librario attuale, delle professioni culturali dentro e fuori le case editrici e della lettura, con l’analisi di case study esemplari, dai Gialli Mondadori a Harry Potter, da Calvino a Eco, dal self-publishing alle piattaforme social, da Gomorra a Elena Ferrante.

Un viaggio dentro la mediazione editoriale per capire l’attuale società attraverso questo prodotto culturale che, tra materialità e immaterialità, e in equilibrio tra artigianato e industria, appare in continua mutazione.

Il libro, va aggiunto, contiene dati aggiornati a inizio 2021, e non è solo una guida per chi vuole entrare e sogna lavorare in questo mondo, ma è anche una riflessione sulle nuove prospettive (dal crowdfunding ai big data, dagli audiolibri all’accessibilità e alle community), con oltre sessanta casi contemporanei e decine di esempi concreti.