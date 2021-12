Il conto alla rovescia in vista del Natale è iniziato: per l’occasione, dal primo al 23 dicembre, lettrici e lettori che amano leggere (anche) in ebook troveranno in offerta nei principali negozi online una selezione di romanzi (tra cui molti thriller) e saggi.

Ecco i titoli in offerta negli store:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC