Da IoScrittore all’ebook: “Nel nome di Giuda” di Giorgio Guzzi

Esce in ebook Nel nome di Giuda di Giorgio Guzzi, libro finalista al torneo letterario gratuito IoScrittore, promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol.

L’autore, 58enne, si definisce non uno scrittore ma un “descrittore”. Raccontare storie è la sua passione e ha scelto di farlo in forma di romanzo “perché è il territorio dell’incompiutezza nel quale anche lui vive da sempre”. Nel nome di Giuda è la sua opera prima, ma Guzzi ha nel cassetto altri sei romanzi…

E veniamo alla trama del romanzo premiato a IoScrittore.

Un nome che è una condanna e un’assoluzione insieme, cinque lettere di fuoco: Giuda. Una vita sbagliata, o forse la più giusta possibile, per lui abbandonato molto piccolo dalla madre, cresciuto con un nonno amorevole, eppure con un vuoto dentro profondo come una voragine, e incolmabile. Un vuoto in cui rimbomba quel nome assurdo, che suona quasi come uno scherzo crudele.

Giuda, killer di professione, Giuda che piace alle donne ma che non sa affezionarsi a nessuna, fedele solo alla scia di sangue che si lascia dietro, un giorno dopo l’altro, un delitto dopo l’altro, con sinistra, metodica precisione. Giuda che si nutre di male e sembra non essere mai sazio, Giuda che sa tradire, perché omen nomen. Ma ci sono delitti che sono troppo anche per un uomo così. In un gioco di flashback e richiami, un romanzo dal cuore nero…