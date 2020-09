Alla scoperta delle newsletter de ilLibraio.it (in regalo 3 ebook)

Il sito ilLibraio.it offre ai suoi lettori un servizio di newsletter rinnovato e completamente gratuito, per restare sempre aggiornati sulle novità nel mondo dell’editoria e sui libri degli autori più amati. Dai contenuti selezionati dalla redazione a quelli personalizzati: ecco un utile (triplo) strumento rivolto a chi non può fare a meno di conoscere tutto sul mondo della lettura. E in più, 3 ebook in regalo al momento dell’iscrizione…

Ormai da alcuni anni sono un trend nel mondo dei media. Parliamo delle newsletter, oggetto di (ri)scoperta non solo in Italia. Hanno catturato la nostra attenzione, e riempito le nostre caselle di posta. Ce ne sono di tutti i tipi e sui più svariati argomenti, in grado di soddisfare interessi specifici con aggiornamenti dell’ultima ora e approfondimenti a tema: dalle newsletter femministe a quelle professionalizzanti, passando per quelle dedicate al cinema o al giornalismo e altre all’ecologia e all’ambiente.

Ovviamente, in questa vasta offerta, non mancano quelle che parlano di libri.

A questo proposito ci fa piacere raccontarvi le novità legate alla newsletter (anzi, le newsletter) de ilLibraio.it, spazio online di rifermento per chi ama la lettura. Come vi abbiamo spiegato qui, il nostro sito da poco ha rinnovato la veste grafica, arricchendosi con l’apertura di nuove sezioni e ampliando l’offerta di contenuti, completamente gratuiti.

Dato che i gusti di chi legge sono tanti e diversi, per permettervi di restare sempre aggiornati sulle notizie del mondo dei libri e dell’editoria, abbiamo previsto tre tipi di newsletter, ognuna con diverse peculiarità. Iscriversi è semplicissimo. Basta andare qui e registrarsi con la propria mail, seguendo passo passo tutte le indicazioni. Ma entriamo nello specifico e vediamole meglio nel dettaglio.

Nuove uscite, premi, anniversari, interviste, recensioni e lanci di iniziative: insomma, non si può certo dire che non accadano novità quando si parla di libri. Nella nostra newsletter redazionale settimanale raccogliamo tutto ciò che c’è di più importante da sapere in questione, ma non solo. Tra i consigli di lettura e gli interventi d’autore, trovano spazio anche articoli ricchi di curiosità e liste di titoli a tema.

Nella newsletter redazionale, attraverso una struttura definita, potrete trovare le ultime pubblicazioni, approfondimenti, news, ma anche promozioni da non perdere, oltre a segnalazioni di eventi (fisici e digitali) a cui partecipare. Senza considerare, ovviamente, i numeri della rivista Il Libraio in anteprima. Il tutto selezionato dalla redazione.

L’appuntamento è nella vostra casella di posta elettronica, ogni giovedì.

Nel caso della newsletter personalizzata non ci sono appuntamenti fissi, perché sarete voi a decidere quante ne vorrete ricevere: una a settimana, due al mese, o anche di più (fino a una volta al giorno).

Saranno inoltre le vostre scelte a definire i contenuti che leggerete. Se deciderete di registrarvi, infatti, vi verrà chiesto di specificare i vostri interessi, in modo da selezionare gli argomenti che andranno a comporre la newsletter.



Avete voglia di conoscere soltanto notizie sui libri per bambini e ragazzi? Siete appassionati di cinema, serie tv e graphic novel? Vi interessano le novità in audiolibro e ebook? Ogni casella che spunterete al momento dell’iscrizione corrisponderà al tipo di contenuti che troverete nella vostra e-mail. E a proposito dell’iscrizione: la bella notizia della newsletter personalizzata è che quando vi iscriverete ricevete tre ebook in regalo.

Solo una volta completata l’iscrizione, infatti, i libri digitali in omaggio saranno visibili nella propria area personale sul sito, cliccando nel menù su “ebook per te”.

“E se poi cambio idea?”. Nessun problema, ogni newsletter può essere modificata in qualsiasi momento. Tutto è stato pensato per essere tagliato su misura per voi, perché per orientarsi bene in questo vasto universo fatto di parole e di storie, a volte è necessario avere una buona bussola. E noi saremo la vostra.

Sarà capitato a molti lettori di innamorarsi di un romanzo per poi leggere l’intera produzione di uno scrittore o una scrittrice. Ecco, è proprio per questo che nasce la newsletter autori, un modo per soddisfare la vostra sete di curiosità sulle attività legate al vostro autore preferito. Questa newsletter, unica nel suo genere, è uno strumento per conoscere le nuove uscite dell’autore selezionato, ma anche gli eventi a cui parteciperà: fisici o digitali. Un promemoria utile e puntuale che vi aiuterà a non perdere di vista mai nulla di quello che vi piace.

Insomma, il consiglio è quello di iscriversi alla newsletter che meglio si addice ai vostri gusti e alle vostre esigenze. Dal canto nostro, abbiamo cercato un modo per soddisfare le aspettative di lettori e lettrici di ogni età. Per questo il nostro sistema è così vario.

Se poi – come crediamo – siete lettori instancabili e curiosissimi, allora non ci sono dubbi: iscriversi a tutte e tre le newsletter è il mezzo più efficace e divertente per conoscere a fondo il mondo dei libri e per non lasciarsi sfuggire occasioni imperdibili. Buone letture.