L’offerta ebook per chi ama i gatti (e le storie che li vedono al centro): oltre 60 libri in sconto

Da 16 al 22 febbraio in sconto numerosi romanzi e saggi in cui i gatti giocano un ruolo centrale – Ecco i particolari sulla promozione (in cui non mancano storie feel good e non fiction a tema)

Lettrici e lettori che amano i felini lo sanno bene: quando i gatti sono protagonisti di romanzi e saggi, le emozioni non mancano mai…

Ecco perché, in occasione della Giornata mondiale del gatto 2026, che ricorre il 17 febbraio, nei principali negozi online arriva una speciale offerta ebook: dal 16 al 22 febbraio saranno in sconto numerosi romanzi a tema in edizione digitale, tra storie feel good, non fiction e narrativa in cui i gatti giocano un ruolo centrale.

“Cat book therapy”, dunque: con oltre 60 titoli digitali in sconto (al 60%). Tra gli ebook promozione, ad esempio, ci sono anche Tutto quello che vorreste sapere sui gatti e Impronte di gatto di Detlef Bluhm, Il vecchio e il gatto di Nils Uddenberg, Il gatto che camminava da solo di Rudyard Kipling, Il gattolico praticante di Alberto Mattioli, A volte basta un gatto di Saki Murayama e Il gatto che riportava il sorriso, Il gatto che insegnava a essere felici e altri libri di Rachel Wells.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

