Maxi-offerta ebook: ben 640 titoli in sconto, dal 29 novembre al 2 dicembre

Thriller, noir, il meglio della narrativa, romanzi storici, biografie, romance, storie brevi, manuali e molto altro: dal 29 novembre al 2 dicembre, suddivisi in 12 percorsi di lettura, in sconto nei principali negozi online 640 ebook – I particolari sull’offerta

Un’occasione da non mancare per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook: dal 29 novembre al 2 dicembre, suddivisi in ben 12 percorsi di lettura, in sconto infatti nei principali negozi online circa 640 titoli in edizione digitale.

Spazio a storie coinvolgenti per ritrovare il piacere di sfogliare una pagina dopo l’altra, perfette per superare il “blocco del lettore” (o presunto tale), e per noir e thriller; e ancora, spazio a libri che sono diventati audiolibri di successo, e per storie vere, per approfondire nuovi aspetti di fatti realmente accaduti; in promozione anche tante letture brevi, da iniziare e finire in un battibaleno, molti romance e diversi titoli che si concentrano sul benessere personale.

Insomma, davvero un’offerta variegata, che comprende poi tanti ebook di narrativa per riscoprire il piacere dell’immaginazione, una selezione di titoli d’azione e d’avventura e romanzi storici che trasportano in altre epoche, in compagnia di personaggi indimenticabili.

Non è finita: in offerta inoltre numerosi cozy crime, per chi preferisce risolvere i misteri con ironia, e alcune biografie di persone che hanno fatto la storia della nostra società…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC