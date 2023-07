Oltre 1000 ebook in offerta: una settimana di promozioni speciali per l’estate

Fino al 23 luglio in sconto oltre 200 titoli in ebook di un genere diverso ogni giorno… – I particolari sull’offerta dell’estate

In vista delle vacanze, arriva nei principali negozi online una promozione speciale, lunga sette giorni, per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook: dal 17 al 23 luglio, infatti, saranno in sconto oltre 200 titoli di un genere diverso ogni giorno…

Si parte lunedì 17 luglio con romanzi d’azione e avventura; martedì 18 tocca a generi come il romance e la cosiddetta narrativa fell good, mercoledì 19 spazio alla narrativa e giovedì 20 alla saggistica e alla varia; venerdì 21 luglio è il turno di gialli, noir e thriller, mentre sabato 22 in sconto ci saranno romanzi e saggi storici; infine, domenica 23 sarà il turno dei grandi bestseller.

Ecco i particolari:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC