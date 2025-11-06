In offerta le opere di Pier Paolo Pasolini: 50 ebook in sconto

A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini (1922-1975), per tutto il mese di novembre, sono in offerta (scontate al 50%) le edizioni ebook delle opere del poeta, scrittore e regista, dai romanzi alle poesie, senza dimenticare gli interventi civili e le lettere – I particolari sulla promozione

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta il 2 novembre 1975, arriva nei principali negozi online una promozione ebook speciale, dal titolo Pasolini50. Infatti, per tutto il mese di novembre, saranno in offerta, scontate al 50%, tutte le opere dell’autore, pubblicate da Garzanti.

Dagli Scritti corsari ai romanzi, come l’incompiuto Petrolio e Una vita violenta, alle poesie e a I grandi interventi civili, da Le ceneri di Gramsci a Lettere luterane, da Il fascismo degli antifascisti a Il mio calcio: i libri digitali in sconto offrono uno sguardo a tutto tondo sulla vasta produzione di Pasolini, che, durante la sua vita, si è occupato, tra le altre cose, anche di cinema, arte e società.

In sconto al 50%, tra l’altro, anche libri che raccontano Pasolini da prospettive particolari, come Qualcosa di scritto di Emanuele Trevi e Pasolini contro Calvino di Carla Benedetti.

Inoltre, proprio per ricordarlo a 50 anni dalla tragica morte, la casa editrice Garzanti ha deciso di pubblicare (nella prestigiosa collana la Spiga) la versione inedita di Ragazzi di vita, nella sua forma integra e dattiloscritta da Pasolini, grazie alla ricostruzione filologica di Maria Careri.

Nato nel 1922, a vent’anni Pasolini pubblica il suo primo libro di poesie, mentre nel 1955 esordisce nella narrativa. Negli anni successivi si dedica anche alla settima arte, e nel 1961 arriva nelle sale da regista con il lungometraggio Accattone.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

Fotografia header: Pier Paolo Pasolini (GettyEditorial 29-10-2025)