“PodTrends”: crescono gli ascoltatori di podcast in italia – Trend e generi preferiti

In costante crescita l’industria dell’audio entertainment in Italia. Nel complesso, gli ascoltatori di podcast e audiolibri nel 2024 sono 17,6 milioni (+700 mila persone rispetto al 2023), dunque quasi il 30% della popolazione, ovvero un italiano su tre. Crescono anche gli ascoltatori di soli podcast, arrivando a 17,2 milioni di persone nel 2024, oltre 800 mila persone in più rispetto al 2023 (+5%). La percentuale di crescita aumenta significativamente se si osserva il fenomeno sul lungo periodo, dal 2018 a oggi si stima un incremento del 67%, passando dai 10,3 milioni ai 17,2 milioni di quest’anno. Inoltre, chi ascolta podcast è un grande appassionato di storie in cuffia in generale, infatti il 62% del campione dichiara di ascoltare anche gli audiolibri.

È quanto emerge dall’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible – società Amazon tra i player nella produzione e distribuzione di audio entertainment (audiolibri, podcast e serie audio) – presentata nell’ambito di PodTrends, la giornata dedicata ai trend e alle abitudini di ascolto dei podcast in Italia organizzata da Audible e Amazon Music, in un panel a cui hanno preso parte Giorgio Pedrazzini, Senior Consultant NielsenIQ, Roberto Piola, Head of Music Industry, e Juan Baixeras, Country Manager Spain & Italy di Audible.

Il prossimo 30 settembre, tra l’altro, in occasione della Giornata Internazionale del Podcast, i dati della ricerca NielsenIQ per Audible verranno presentati durante l’International Podcast Day organizzato dal Festival del Podcasting.

Juan Baixeras, Country Manager Spain & Italy di Audible commenta: “Nel corso degli ultimi sei anni, il pubblico italiano dell’audio entertainment è più che raddoppiato grazie allo alla creazione e allo sviluppo di un’industria, a cui ha contribuito anche Audible con importanti investimenti. Solo nel 2023 abbiamo investito 5,5 milioni di euro di cui 1,4 milioni per la produzione di podcast Audible Original. Oggi il settore è più maturo, sia lato ascoltatori, più consapevoli di un tempo nelle loro scelte di ascolto, sia lato industria, più strutturata, formata e variegata nella sua offerta. In un contesto così dinamico, Audible continuerà a investire e produrre contenuti altamente innovativi, pensati unicamente per l’audio, e a dare impulso a tutta la filiera italiana dell’audio entertainment”.

Matthew Gain, Senior Vice President and Head of Europe, aggiunge: “L’Italia è un paese importante per Audible per il quale continuiamo a investire per creare contenuti sempre nuovi ai fruitori dell’audio entertainment e catturare l’attenzione di nuovi clienti che si possano appassionare sia ai podcast che agli audiolibri. Il nostro catalogo di Original in lingua italiana si arricchisce di anno in anno e vanta un’offerta ampia e variegata – oltre 200 i titoli originali declinati in svariati generi. Negli ultimi anni abbiamo poi investito in produzioni sempre più spettacolari e cinematografiche, includendo nel catalogo in italiano serie internazionali di grande pregio, progetti creati esclusivamente per l’audio o titoli cult ripensati per l’audio e in grado di ridurre la distanza tra podcast e audiolibri con l’obiettivo di costruire un’industria dell’audio entertainment solida e in grado di appassionare milioni di italiani anno su anno”.

Ma chi ascolta i podcast?

Gli ascoltatori di podcast sono in prevalenza uomini, tra i 25 e i 34 anni, molto connessi (oltre 4 ore al giorno passate su internet) ed equamente distribuiti per tutto il Paese.

Uno dei più grandi meriti del podcast è, per il 68% degli ascoltatori, la possibilità di ascoltare in modalità multitasking, ovvero mentre si fa altro. Apprezzate inoltre le possibilità di poter scegliere le news da ascoltare o gli argomenti da approfondire (44%) e di non affaticare ulteriormente la vista (35%).

La ricerca NielsenIQ rileva che a crescere nel 2024 è anche il tempo dedicato all’ascolto di podcast. In media una sessione di ascolto dura quasi 25 minuti (+4 minuti rispetto allo scorso anno) e mediamente i podcast vengono ascoltati quasi 5 volte al mese. Per il 48% del campione l’ascolto dei podcast è un appuntamento settimanale, mentre per l’11% è un’ abitudine quotidiana. Confermati anche per il 2024 i luoghi e i momenti preferiti dagli italiani per premere play: si ascolta prevalentemente a casa (72%), durante gli spostamenti (59%), soprattutto in macchina (36%), sui mezzi pubblici e camminando per strada (24%). Andando nel dettaglio poi, nella frenesia quotidiana, i migliori momenti per i podcast sono quando si rientra dal lavoro, prima di dormire e nel weekend.

Generi preferiti e driver

Gli italiani amano ascoltare podcast di approfondimento (47%), di informazione (45%), di inchiesta (36%), di intrattenimento (34%) e di true crime (29%). Quando si dedicano all’ascolto preferiscono farlo prevalentemente in italiano (98%), anche se una buona percentuale (25%) ascolta anche in inglese.

I principali veicoli di informazione per la scelta del prossimo podcast da ascoltare restano i social media e il passaparola, ma prendono quota anche i siti degli editori. Sono poi determinanti nella scelta se premere play o meno: la tematica (75%), il narratore (53%) e l’autore (51%). I principali driver di ascolto sono l’informazione (40%), la scoperta di nuovi contenuti (35%), l’approfondimento di un argomento specifico (34%). Attualmente, chi abbandona un podcast lo fa perché lo trova noioso, oppure se ritiene che l’argomento trattato sia poco interessante o già conosciuto, e anche, in misura minore, se lo reputa superficiale o poco attendibile. Tra le ragioni di chi invece non ascolta affatto podcast figura la preferenza di altre modalità di informazione e intrattenimento (62%), la non conoscenza del mezzo (24%) e il non trovare titoli di proprio interesse (8%). Quest’ultima in forte calo rispetto al 2023 (21%) a riprova della grande dinamicità del settore e dell’enorme lavoro di produzione di contenuti in linea con il gusto e le aspettative del pubblico.