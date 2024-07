Il Premio di saggistica economica e sociale del Sole 24 Ore si apre a podcast e videopodcast

Al via la terza edizione del Premio di saggistica economica e sociale de Il Sole 24 Ore, da quest’anno aperto anche a podcast e videopodcast – I particolari

Dopo che le prime due edizioni hanno visto rispettivamente vincere Valentina Magri e Francesco Pastore con il libro Gioventù bloccata e Valeria Lorenzelli con il libro Placemaking, la nuova edizione del Premio di Saggistica economica e sociale de Il Sole 24 Ore è ripartita con l’annuncio dato da Karen Nahum, direttrice generale area publishing e digital Gruppo 24 Ore, in apertura della presentazione di Placemaking al Festival dell’Economia di Trento (moderata da Daniele Bellasio).

A partire da questa edizione, le categorie di partecipazione sono ampliate con l’introduzione, accanto alla categoria dei libri, di una nuova categoria: podcast e video podcast.

“Il Premio parte alla ricerca di autori e host con una idea da sviluppare o già pronta e in cerca di un editore”, che saranno valutati dalla giuria, presieduta dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, e che per l’occasione si estende ad Alessandra Scaglioni, caporedattrice programmi Radio 24 e responsabile coordinamento podcast Gruppo 24 Ore, e Bellasio, vicedirettore del Sole.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Nella presentazione si spiega che “l’apertura alla categoria podcast e video podcast si pone in continuità con il rafforzamento della strategia audio e video del Gruppo” e con lo sviluppo di 24Ore Podcast, “il nuovo family brand che aggrega tutta l’offerta podcast del Gruppo 24 Ore con la forza dei marchi editoriali Sole 24 Ore e Radio24 e le sinergie delle tante coproduzioni”.

E ancora, si sottolinea che “la rinnovata circolarità tra mondo letterario e audiovisivo è perseguita anche nelle linee di produzione editoriale del marchio Sole 24 Ore”. Solo per citare l’ultimo caso, è di recente pubblicazione per Il Sole 24 Ore il libro Comprami – l’economia di OnlyFans di Daniele Vaschi con Andrea Franceschi, tratto dall’omonimo podcast, fresco vincitore del premio IlPod 2024 come “Miglior podcast dell’anno” e “Miglior podcast nella categoria Business”.