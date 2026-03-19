Rinascere in primavera? Ecco 100 ebook self-help in offerta

Fino al 25 marzo, in occasione dell’equinozio di primavera, in sconto 100 libri (in versione ebook) per rifiorire e facilitare il benessere, tra self-help e mindfulness – I dettagli sulla promozione

Colori, suoni ed emozioni… la primavera è la stagione del buon umore e della rinascita. Per questo, immersi nella sua bellezza e vivacità, nei giorni che abbracciano l’equinozio arriva nei principali negozi online una promozione ebook da non lasciarsi scappare.

Dal 19 al 25 marzo sono in offerta 100 titoli di self-help, mindfulness e spiritualità quotidiana; libri pensati e scritti per facilitare il benessere, rinnovare la mente e rifiorire.

Tra le opere in sconto (almeno) del 50% troviamo le poesie di Rupi Kaur raccolte in milk and honey (tre60) e una guida pratica allo yoga come Lo yoga nella vita di Donna Farhi (Corbaccio). Ma anche, tra gli altri titoli, L’arte di sbagliare alla grande (Garzanti) di Enrico Galiano e La verità è che non ti piaci abbastanza (Vallardi), testo sull’amore della giornalista e creator Marta Perego e della psicoterapeuta Valeria Locati.

Opere diverse tra loro, ma capaci di costruire un percorso verso il proprio miglioramento, tra pratiche quotidiane e pensieri positivi.

Qui i particolari sull’offerta ebook: