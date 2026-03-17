Frasi sulla primavera, alcune fra le più belle tratte dalla letteratura

Per celebrare il ritorno della primavera e riscoprirne la bellezza, abbiamo preso in prestito le parole di alcuni scrittori e scrittrici di tutti i tempi. Ecco quindi alcune delle frasi più belle sulla primavera tratte dalla letteratura, in una selezione che va da Rainer Maria Rilke a Lev N. Tolstoj, passando per Anne Bradstreet ed Emily Dickinson, fino ad arrivare ad Alda Merini…

Colori, suoni, emozioni: ogni anno, quando ritorna la primavera, sembra di riscoprirli per la prima volta dopo un tempo immemorabile, come se la stagione fredda che ci siamo appena lasciati alle spalle fosse durata un’eternità.

Ed ecco che ci ritroviamo d’un tratto pieni di energie, pervasi dal buonumore e soprattutto grati alla natura per la possibilità che abbiamo di vederla sbocciare nuovamente, accompagnandola verso una rinascita che forse, sotto sotto, è un po’ anche la nostra.

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Per celebrare il suo ritorno e per riscoprirne la bellezza prendendo in prestito le parole di alcuni scrittori e scrittrici di tutti i tempi, ecco allora alcune delle frasi più belle sulla primavera tratte dalla letteratura, in una selezione che va da Rainer Maria Rilke ad Alda Merini, passando per Anne Bradstreet, Emily Dickinson, Lev N. Tolstoj…

Frasi sulla primavera tratte dalla letteratura

Impossibile non prendere le mosse da Alda Merini (1931-2009), la poetessa milanese nata proprio nel giorno dell’equinozio di primavera – a cui non a caso ha dedicato un’evocativa poesia dal titolo Sono nata il ventuno a primavera, che è tratta da Il suono dell’ombra – Poesie e prose (1953-2009) (Mondadori, a cura di Ambrogio Borsani) e che inizia così:

Sono nata il ventuno a primavera

ma non sapevo che nascere folle,

aprire le zolle

potesse scatenar tempesta.

Altrettanto suggestivi sono i versi del poeta tedesco Rainer Maria Rilke (1875-1926), il quale nei suoi Sonetti a Orfeo (Garzanti, traduzione di Rina Sara Virgillito) ne scrive uno contenente una di quelle frasi sulla primavera che, nella loro semplicità, sarebbero però capaci di affascinare e sorprendere chiunque. Ci riferiamo al Sonetto 1, XXI, che si apre come segue:

Ritorna primavera. Ed è la terra

come un bimbo che sa le poesie.

Se tanta meraviglia per la bella stagione sembra pervadere gli intellettuali di tutto il mondo e di tutte le epoche, la poetessa inglese Anne Bradstreet (1612-1672) – la prima a essere vissuta nelle colonie americane dell’Inghilterra e a pubblicare le sue opere – ci tiene a ricordarci in un breve passo contenuto in Meditations Divine and Moral (testo edito negli Stati Uniti nel 1664) che:

Se non ci fosse l’inverno, la primavera non sarebbe così piacevole.

Come dicevamo all’inizio, infatti, anche se servono interi mesi di preparazione affinché la terra possa tornare rigogliosa, la percezione comune è che la primavera ci colga sempre impreparati, come in Anni con mio padre (Jouvence, prefazione di Daniel Gilles) la memorialista Tat’jana L. Tolstoj (1864-1950), figlia di Lev N. Tolstoj (1828-1910), ci racconta che un giorno constatò suo padre:

Fatta una passeggiata a cavallo… Primavera straordinariamente gradevole. Ogni volta non riesco a credere ai miei occhi. È possibile che tutta quella bellezza nasca dal niente?

A quanto pare, peraltro, ciò che scriveva Tolstoj non solo è possibile, ma accade più spesso di quanto potremmo immaginare. A darcene conferma sono i versi di Un chimico, un brano musicale che, essendo stato composto da un cantautore del calibro di Fabrizio De André (1940-1999), potremmo comunque inserire nel novero delle frasi sulla primavera tratte dalla letteratura:

Primavera non bussa, lei entra sicura,

come il fumo lei penetra in ogni fessura.

Ha le labbra di carne e i capelli di grano:

che paura, che voglia che ti prenda per mano!

Che paura, che voglia che ti porti lontano…

Del resto, nonostante i segnali che la annunciano siano sempre uguali, ogni primavera ci infonde un benessere diverso dal solito, coinvolgendoci come se fosse la prima volta e come se anche per noi si preannunciasse una nuova vita, proprio come notava nel 1931 l’autore inglese Theodore Francis Powys (1875-1953) nel suo Il mietitore di Dodder (Mondadori, traduzione di Elio Vittorini):

La primavera è sempre, a tutti, una rinascita.

Lo credeva anche Friedrich Hölderlin (1770-1843), importante poeta e scrittore tedesco del XVIII secolo, che nel romanzo epistolare Iperione o l’eremita in Grecia (Feltrinelli, a cura di Giovanni Vittorio Amoretti) espresse un pensiero evidentemente condiviso in tante epoche e parti del mondo, mettendo nero su bianco una frase sulla primavera nella forma di un’efficace domanda retorica:

Chi non aspira alle gioie dell’amore e a grandi cose, quando nell’occhio del cielo e nel seno della terra ritorna la primavera?

Per questo, probabilmente, il noto scrittore brasiliano Paulo Coelho (Rio de Janeiro, 1947) è convinto che la speranza e la primavera siano una cosa sola, e che l’arrivo della bella stagione possa portare con sé una freschezza e una forza nuove, capaci di risollevarci gradualmente dall’eventuale torpore del nostro inverno, come scriveva nel 2010 nel romanzo L’Aleph (La Nave di Teseo, traduzione di Rita Desti):

Quando ci sentiamo deboli, tutto ciò che dobbiamo fare è aspettare un po’. La primavera torna, le nevi dell’inverno si sciolgono e le loro acque ci infondono nuova energia.

E concludiamo con un’altra poesia, stavolta in senso stretto, dedicata a sua volta alla stagione dei fiori: si chiama A ogni incontro con la primavera ed è frutto dell’ingegno della scrittrice inglese Emily Dickinson (1830-1886), nella cui raccolta Poesie (Bompiani, traduzione di Ariodante Marianni) non mancano toccanti impressioni ispirate proprio al miracolo della natura…