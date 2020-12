Le promozioni ebook in vista del nuovo anno

In vista del nuovo anno, nei principali negozi online non mancano le offerte per chi legge (anche) in ebook

In vista del nuovo anno, nei principali negozi online non mancano le offerte per chi legge (anche) in ebook. Una buona notizia, soprattutto considerando che, stando a una recente ricerca, sono stati molti a riscoprire la lettura in digitale durante l’ultimo anno.

Ad esempio, dal 26 al 31 dicembre sono disponibili oltre 20 titoli a metà prezzo: da Elegia Americana di J.D. Vance (da cui è stato tratto un film) a L’Ickabog, la fiaba-bestseller di J.K Rowling. Libri digitali per tutte le età e i gusti, dunque.

Non solo: c’è poi la promozione pensata per chi vuole chiudere l’anno leggendo un bel romanzo o un libro d’attualità: parliamo di una una selezione di quasi 50 ebook in offerta dal 26 dicembre al 3 gennaio, con sconti fino al 70%. Firmati da autrici e autori come Enrico Galiano, Andrea Vitali, Clara Sánchez, Lars Kepler, Benedetta Parodi, Francesco Filippi, Slavoj Žižek…

È arrivato quindi il momento di fare incetta di tutti i titoli segnati nella lista delle letture, recuperare quelli che non si ha avuto tempo di leggere o avvicinarsi a generi diversi dal solito, per sperimentare un po’ di novità. Che siate lettori digitali ormai rodati, o che non abbiate mai abbandonato il cartaceo, ecco qui inoltre la nostra guida alla lettura di ebook, dove troverete tante informazioni utili su ereader e negozi online.