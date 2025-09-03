Self publishing: le webnovel di Narae partner del Festival Romance Italiano

Una novità in arrivo con Narae, l’app di webnovel romance frutto della collaborazione tra il Gruppo Mondadori e Bookrepublic, che avvia una partnership con il Festival Romance Italiano, evento nazionale dedicato alla narrativa romance.

L’iniziativa prevede la creazione di una nuova collana di webnovel romance, che raccoglierà le storie di autrici italiane in self publishing, selezionate dal Festival e dalla sua fondatrice, Lidia Ottelli. I primi titoli saranno pubblicati in esclusiva su Narae a partire da questo mese.

Spazio anche a eventi dal vivo e online

La collaborazione si estende anche all’organizzazione congiunta di eventi dal vivo e online, con attività dedicate alla community del Festival e iniziative speciali durante la prossima edizione della manifestazione, che si terrà il 27 settembre a Firenze, alla quale Narae parteciperà.

“Questa partnership nasce dalla volontà di unire le forze per dare ancora più spazio al romance in Italia. Siamo convinti che la collaborazione con Festival Romance Italiano ci permetterà di valorizzare nuove autrici e di far crescere il genere attraverso strumenti innovativi e formati di lettura coinvolgenti come le webnovel”, dichiara Marco Ferrario, CEO di Narae.

“Sono felice che Festival Romance Italiano e Narae abbiano scelto di collaborare. Insieme possiamo offrire nuove opportunità alle autrici italiane e rafforzare il settore romance con progetti originali, capaci di rispondere alle esigenze delle lettrici e dei lettori di oggi”, commenta Ottelli.