scrivere scrittura social smartphone pc
Ebook e digitale

Self publishing: le webnovel di Narae partner del Festival Romance Italiano

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 03.09.2025

Con l’app Narae (frutto della collaborazione tra il Gruppo Mondadori e Bookrepublic) una nuova collana di webnovel romance, scritte da autrici in self publishing, selezionate dal Festival Romance Italiano – I particolari

Una novità in arrivo con Narae, l’app di webnovel romance frutto della collaborazione tra il Gruppo Mondadori e Bookrepublic, che avvia una partnership con il Festival Romance Italiano, evento nazionale dedicato alla narrativa romance.

narae app

Può interessarti anche

Redazione Il Libraio 03.10.2024 "Narae", l’app per chi apprezza il mondo delle webnovel romance

L’iniziativa prevede la creazione di una nuova collana di webnovel romance, che raccoglierà le storie di autrici italiane in self publishing, selezionate dal Festival e dalla sua fondatrice, Lidia Ottelli. I primi titoli saranno pubblicati in esclusiva su Narae a partire da questo mese.

Spazio anche a eventi dal vivo e online

La collaborazione si estende anche all’organizzazione congiunta di eventi dal vivo e online, con attività dedicate alla community del Festival e iniziative speciali durante la prossima edizione della manifestazione, che si terrà il 27 settembre a Firenze, alla quale Narae parteciperà.

Può interessarti anche

Editoria digitale: il Gruppo Mondadori sperimenta con le webnovel
Redazione Il Libraio 04.04.2024 Editoria digitale: il Gruppo Mondadori sperimenta con le webnovel

“Questa partnership nasce dalla volontà di unire le forze per dare ancora più spazio al romance in Italia. Siamo convinti che la collaborazione con Festival Romance Italiano ci permetterà di valorizzare nuove autrici e di far crescere il genere attraverso strumenti innovativi e formati di lettura coinvolgenti come le webnovel”, dichiara Marco Ferrario, CEO di Narae.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

“Sono felice che Festival Romance Italiano e Narae abbiano scelto di collaborare. Insieme possiamo offrire nuove opportunità alle autrici italiane e rafforzare il settore romance con progetti originali, capaci di rispondere alle esigenze delle lettrici e dei lettori di oggi”, commenta Ottelli.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte