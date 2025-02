“IoScrittore” 2025: aperte le iscrizioni al torneo letterario gratuito. Tra le novità, un webinar per aspiranti autori

Prende il via la nuova edizione di IoScrittore, il torneo letterario online (del tutto gratuito) promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol. Confermato il premio speciale under 30 (in palio 1000 euro in libri e la possibilità di confrontarsi con un editor professionista) e annunciato il primo webinar pensato per aspiranti autrici e autori – I particolari

Sono aperte le iscrizioni della sedicesima edizione di IoScrittore, il torneo letterario online gratuito promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, in partnership con ilLibraio.it, Libraccio, Ubik e Taobuk – Taormina International Book Festival. Nato da un’idea di Stefano Mauri, il torneo dà voce alla passione e al talento di migliaia di partecipanti, che ogni anno si registrano sul sito ioscrittore.it.

Sarà possibile iscriversi fino al 10 aprile, gratuitamente

L’edizione 2025 si arricchisce di un’iniziativa dedicata a tutti gli iscritti, che potranno partecipare al primo webinar di scrittura organizzato da IoScrittore: un incontro con autori e editor del Gruppo, che x”un interessante momento di approfondimento e confronto, utile ad allenare il proprio talento”. Il webinar si terrà all’inizio di marzo e sarà comunicato sui social e sul sito del Torneo.

Torna anche il Premio speciale under 30

Confermato anche quest’anno il Premio speciale under 30 a cura del sito ilLibraio.it. Al primo classificato o alla prima classificata tra i partecipanti under 30 verrà infatti assegnato un premio speciale, che consisterà in un editing professionale: il vincitore o la vincitrice avranno la possibilità di confrontarsi con un professionista per capire come lavorare sul testo, per migliorarlo e metterne in luce i punti forti. Per il vincitore o la vincitrice del Premio speciale under 30, è previsto anche un riconoscimento di mille euro in libri editi dalle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, a propria scelta tra le edizioni in commercio.

IoScrittore è un progetto di scouting editoriale che mette in contatto aspiranti autori e professionisti dell’editoria, grazie alla sua formula inedita. I partecipanti, iscritti sotto pseudonimo, sono impegnati sia nella veste di scrittori che in quella di lettori, valutando le opere degli altri partecipanti e ricevendo a loro volta critiche costruttive. Una formula che ha motivato tanti autori e tante autrici nel mettersi in gioco e migliorarsi.

Stefano Mauri, Presidente e amministratore delegato di GeMS, sottolinea: “Scrivere è una passione, ma scrivere bene non vuol dire solo rispettare le regole grammaticali e sintattiche quando si scrive un romanzo. Bisogna sapere comunicare, saper colpire le emozioni di chi legge, sapere come fargli ‘vedere’ quello di cui si sta parlando e soprattutto avere qualcosa da dire. Perciò è indispensabile il confronto con un lettore ‘vergine’ e che non vi conosce per misurarsi e comprendere i propri punti di forza e di debolezza. Meglio se con più lettori. In questo senso IoScrittore rappresenta da quindici anni una vera e propria ‘palestra’ per chi ama scrivere e aspira a pubblicare il proprio romanzo”.

La scorsa edizione

Infine, ricordiamo che l’edizione 2024 si è conclusa con l’iscrizione di oltre 4.100 aspiranti scrittori. Dati che confermano come IoScrittore sia ormai diventata negli anni un punto di riferimento per tutti coloro che hanno il sogno di pubblicare la propria opera.

Ne sono testimonianza i romanzi che nel corso degli anni sono stati scelti e pubblicati dalle case editrici: quest’anno usciranno per Longanesi il secondo titolo di Sara Gambazza (vincitrice 2022) e di Francesca Mautino (vincitrice 2023), per astoria l’esordio di Mario Zangrando (vincitore 2023) e per Corbaccio l’esordio di Raffaella Case (vincitrice 2024).

Gli appuntamenti

Ricordiamo inoltre che in questa prima fase – che termina il 10 aprile – i partecipanti saranno chiamati a caricare sulla piattaforma online l’incipit della propria opera. Sarà quindi il festival Taobuk (18-22 giugno 2025) a ospitare in streaming e in presenza l’evento in cui saranno annunciati i 400 finalisti. Da questo punto in poi, gli aspiranti scrittori potranno accedere alla seconda fase del torneo caricando sul sito www.ioscrittore.it il testo nella sua versione integrale.

L’evento di proclamazione dei dieci romanzi vincitori si svolgerà a novembre in occasione di Bookcity Milano.

IoScrittore premia ogni anno i romanzi finalisti con la pubblicazione in ebook e cartaceo on demand, distribuiti in tutti i principali negozi online. Inoltre, a insindacabile giudizio delle direzioni editoriali, uno o più romanzi tra tutti quelli iscritti al torneo verrà pubblicato in cartaceo da una delle case editrici del Gruppo. Sono inoltre previsti premi per i migliori lettori e le migliori lettrici, a sottolineare l’importanza della fase di valutazione nel processo di selezione e pubblicazione editoriale.