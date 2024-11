“Una stella con il mare dentro”: dolore e riscatto nella Napoli di inizio ‘800

In uscita – in formato ebook – Una stella con il mare dentro, romanzo d’esordio di Carla Isernia, finalista al torneo letterario gratuito IoScrittore. Un libro che porta lettrici e lettori nella Napoli del primo Ottocento.

La trama? Incontriamo Giuseppina, una bella ragazza (anche se non lo sa), perduta in un’esistenza fatta di soprusi, miseria e lavoro. Una madre invalida da assistere, un padre violento, e due fratelli troppo impegnati a sopravvivere per volerle davvero bene. E quando si rifiuta di sposare il vecchio farmacista di quartiere – il matrimonio avrebbe aiutato la famiglia – la giovane viene rinchiusa al Regio Ospizio per i Poveri di Napoli, anche chiamato “Serraglio”.

Un luogo enorme, una città nella città, con regole da rispettare; un territorio dove la giovane donna conoscerà fatica e dolore, ma dove saprà ritagliarsi spazi di comprensione e d’amore – per l’uomo che sposerà e per i loro due figli. Isernia racconta la crescita di una ragazza che diventa donna, che impara a leggere grazie al “professore” e che supera le difficoltà quotidiane.

Giuseppina è una protagonista piena di forza e speranza, che regala momenti di delicatezza soprattutto quando ricorda il mare visto da bambina, e la sabbia che sembrava “una polvere luccicante”. Tutto questo si mischia insieme in una descrizione di Napoli unica, dove la città è sinonimo di riscatto ma anche di disperazione.

Narrazioni di Carla Isernia sono state pubblicate su Nazione Indiana, nel volume Le stanze del grano. Raccontare il paesaggio: un laboratorio fra Savena e Sambro (Laurana Editore) e sul sito, legato bottegadinarrazione, raccontareilpaesaggio.com.