Quella degli Oscar Mondadori è una storia editoriale di successo (e in evoluzione). Cominciata nel 1965 (con “Addio alle armi” di Ernest Hemingway, che torna in un cofanetto speciale, e con una nuova traduzione), prosegue con nuove edizioni, mostre itineranti e feste in occasione dei primi 60 anni della collana, il cui successo avviò “la corsa al tascabile”, e che oggi guarda alle nuove generazioni – I particolari

Gli Oscar Mondadori (“i libri-transistor”) debuttarono il 27 aprile 1965 con il primo “libro da Oscar”, Addio alle armi di Ernest Hemingway, nella traduzione di Fernanda Pivano, al prezzo di 350 lire, il costo di un biglietto del cinema. Ogni settimana i lettori e le lettrici trovavano in edicola e in libreria i più grandi romanzi italiani e stranieri. Da leggere dove preferivano: “in transatlantico, in jet, in fabbrica, in ufficio, al bar”.

L’ascesa degli Oscar, di decennio in decennio

Il successo degli Oscar – come ricorda la casa editrice – fu immediato e travolgente. In meno di un anno, la collana pubblicò 66 titoli, per una tiratura complessiva di 12 milioni di copie, riprova più che eloquente, agli occhi di Arnoldo Mondadori, che un “pubblico attento e ben disposto” esisteva anche in Italia: beninteso, a patto di volerlo e saperlo sollecitare con un’offerta adeguata, andandogli incontro “con prezzi ridotti e facilitandogli le occasioni di acquisto”.

Questo fenomeno stimolò anche altri editori a lanciare proprie collane tascabili, dando vita a una vera e propria “corsa al tascabile” nel panorama letterario italiano.

Negli anni ’70 gli Oscar “fanno biblioteca”, diventando il più vasto e articolato sistema di collane presente in libreria. Destinati a “tutti i membri attivi e informati della società”, adatti a tutte le tasche.

Negli anni ’80 gli Oscar propongono i bestseller, ma anche novità che escono direttamente in tascabile: nasce la “paperback generation”. Qualsiasi genere “negli Oscar c’è”: “dalla fantascienza al noir alla puericultura”.

E veniamo agli anni ’90, quando gli Oscar sono ormai “di massa”, e si trovano anche nei supermercati.

Nel nuovo millennio, spiega sempre Mondadori, “gli Oscar soddisfano i gusti sempre più complessi e sofisticati degli italiani: decine di collane e migliaia di titoli. E accolgono anche i gigaseller, i libri che riescono a entrare nelle librerie di tutte le case”. Con gli Oscar “i nativi digitali possono condividere la loro esperienza di lettura, approfondirla in rete e ritrovarla grazie alle infinite relazioni tra le storie narrate sulla carta e il mondo dei social”.

Per i 60 anni si rinnovano i formati, il marchio, la grafica e le copertine

Per il sessantesimo anniversario, a Segrate si rinnovano i formati, il marchio, la grafica e le copertine. “Nuova anche l’offerta, che ai grandi titoli del catalogo affianca novità e generi nuovi di intrattenimento, rivolti soprattutto alle giovani generazioni”.

La nuova traduzione di Addio alle armi

Per celebrare questo compleanno si comincia con l’edizione Moderni Cult in cofanetto di Addio alle armi di Ernest Hemingway nella nuova traduzione di Silvia Pareschi (in uscita il 29 aprile). “Tradurre Hemingway” afferma Pareschi, “è come praticare uno sport estremo, di quelli che piacevano a lui. Occorre un’attenzione ossessiva a ogni minimo dettaglio; occorre saper cogliere tutto quel che si trova sotto il famoso iceberg e assorbirlo nel testo pur mantenendolo sommerso. È una lotta corpo a corpo, un incontro di pugilato con una lingua che va domata senza torcerle neppure un capello, che va rispettata fino alla venerazione ma senza mai permetterle di intimidirci. Per poi scoprire, alla fine, che quel testo che credevamo di poter domare ci ha trascinati negli abissi della sua complessità mascherata da sobria semplicità, e ci ha inesorabilmente, irresistibilmente sedotti”.

Le nuove edizioni in cofanetto speciale

E ci saranno a maggio 2025 altri 9 titoli in cofanetto speciale: Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express; Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; William Golding, Il signore delle mosche; Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine; Isaac Asimov, Io Robot; Alba de Céspedes, Quaderno proibito; Ray Bradbury, Fahrenheit 451; David Grossmann; Qualcuno con cui correre; Sylvia Plath, La campana di vetro.

Gli eventi per il compleanno

Non mancheranno alcuni eventi dedicati al compleanno. Si comincia dal Salone del Libro di Torino dove, presso lo stand Mondadori, sarà disponibile in regalo un poster – a tiratura limitata – creato ad hoc da Ciao Discoteca Italiana.

“Il mio Oscar”

Condividere l’Oscar preferito, raccontarne l’impatto che ha avuto nella crescita e nella formazione di lettori. Tutti i partecipanti, autori compresi, porteranno il proprio Oscar Mondadori su cui autograferanno un messaggio. E in cambio riceveranno una copia della nuova edizione di Addio alle armi.

Anche questo format parte dal Salone di Torino, dove il 18 maggio, alle 10.45, in Sala Granata saranno presenti Daria Bignardi, Stefano Bollani, Teresa Ciabatti, Paolo Nori e Alessandro Piperno. I volumi saranno via via raccolti durante diversi appuntamenti, da maggio a novembre, dove i lettori e le lettrici saranno invitati a donare il proprio Oscar Mondadori del cuore, arricchito da una dedica personale con data e luogo e in cambio, riceveranno Addio alle armi nella nuova veste editoriale per i 60 anni. Tutti i libri raccolti diventeranno poi protagonisti di una festa durante BookCity Milano (sabato 16 novembre), con DJ set a cura di Ciao Discoteca Italiana.

Mostra “60 copertine (da) Oscar”

Spazio inoltre a una mostra itinerante, un viaggio nella storia visiva della collana con ‘copertine belle’ e che catturano l’attenzione dagli anni d’oro dell’illustrazione Oscar, a cura e in collaborazione con Libri Belli.