Si torna a parlare di acquisti dei libri a rate: il progetto di Utopia rivolto a lettrici e lettori under 35

A gennaio 2025 la casa editrice Einaudi aveva annunciato la fine del servizio che dava la possibilità di rateizzare l’acquisto dei titoli (per singole lettrici e lettori, giovani in particolare, ma anche enti e biblioteche). Oltre un anno dopo, è un marchio indipendente a rilanciare questa modalità: parliamo di Utopia, che presenta un nuovo progetto pensato per un pubblico di under 35. Si torna dunque a parlare di acquisti dei libri a rate.

L’iniziativa si chiama A-uto-rata ed è rivolta a lettrici e lettori interessati ai titoli del catalogo Utopia (che comprende, tra gli altri, opere di Massimo Bontempelli, Anne Carson, e Can Xue). Funziona così: è possibile scegliere tra 10 e 15 libri, lasciare i propri contatti e concordare successivamente una rateizzazione del pagamento, a interessi zero, con scadenza entro febbraio 2027. Un esperimento che riapre la riflessione sulle modalità di accesso ai libri e sulle strategie per avvicinare nuovi lettori.